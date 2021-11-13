Исполнили большую мечту: Две девушки из Татарстана стали участницами музыкального шоу «Голос» на «Первом канале»

Светлана Малюткина стала участницей команды Пелагеи, Олеся Полищук – Леонида Агутина. Фото: Инстаграм героев публикации: @svetlana_sing и @myolesya_artist

Вчера вечером, 13 ноября, на «Первом канале» показали шестой выпуск «слепых прослушиваний» десятого сезона музыкального проекта «Голос», на котором выступили две представительницы Татарстана.

«ПОВЕРИЛА В СЕБЯ»

Так, Светлана Малюткина из Альметьевска, чемпионка КВН в составе команды «Сборная Татнефти» исполнила на проекте композицию Highway to hell и «развернула» двух наставников на последних минутах выступления - Пелагею и Леонида Агутина. Светлана стала участницей команды Пелагеи.

- Пелагею выбрала сердцем. Побывав весной на ее концерте в Альметьевске, нахожусь до сих пор под впечатлением от ее таланта и тем, как она завораживает зрителя. Мне захотелось этой магии у нее поучиться, - рассказала Светлана Малюткина "Комсомолке".

Девушка также призналась, что давно мечтала принять участие в музыкальном шоу.

- Еще смотря первые сезоны «Голоса», я была в восхищении от этого проекта и в глубине души мечтала оказаться там, спеть на этой красной сцене под аккомпанемент оркестра «Фонограф», но не верила, что это произойдет. Поверила только тогда, когда оказалась сцене Высшей лиги КВН в составе команды «Сборная Татнефти». Убедилась, что и простые ребята, как наша команда, могут оказаться на «Первом канале» и вполне успешно себя показать, просто нужно трудиться и работать. Тогда поверила, что и я — простая Света из Альметьевска — могу идти за мечтой дальше и осмелилась подать заявку на «Голос», - рассказала девушка корреспонденту «КП-Казань».

Светлана Малюткина из Альметьевска, чемпионка КВН в составе команды «Сборная Татнефти» исполнила на проекте композицию Highway to hell. Фото: принтскрин видео.

Сразу после Светлану пригласили на кастинг, в котором приняли участие тысячи человек, но только 150 из них прошли на этап «слепых прослушиваний». Во время подготовки к выступлению на «Первом канале» Светлана выбирала между двумя композициями - джазовой и роковой Highway to hell группы AC/DC. «Комсомолке» девушка призналась, что выбрала эту песню, потому что была уверена в том, что именно с ней получится пройти на следующий этап проекта.

На проекте девушка планирует учиться новому, экспериментировать и пробовать себя в разных музыкальных стилях и жанрах.

ПОКОРИЛА АГУТИНА

Еще одной участницей музыкального проекта от Татарстана стала Олеся Полищук из Казани. На «слепых прослушиваниях» девушка исполнила композицию Анжелики Варум «Блюз» и «развернула» Леонида Агутина.

На «слепых прослушиваниях» Олеся Полищук исполнила композицию Анжелики Варум «Блюз». Фото: принтскрин видео.

"Комсомолке" девушка рассказала, что давно хотела принять участие в проекте и показать себя.

- Мне приснился сон: я стою в коридоре, и на стене висит листок с моим именем. Я проснулась и вспомнила о том, что давно хочу подать заявку на «Голос», подумала, что пора бы поднапрячься и отправить ее уже. Вот я подала и прошла. Ничего не ожидала, не строила больших планов. Считаю, что это опыт, который необходим каждому артисту, каждый должен пройти через такие этапы. Конечно, любой проект - это большой стресс, а я очень давно не была на кастингах и сейчас чувствую себя белкой в колесе: все крутится, вертится, но это очень круто! Я получаю огромное удовольствия от проекта, - поделилась Олеся с корреспондентом «КП-Казань».

Выбирая композицию, девушка была уверена в том, что именно песня «Блюз» покажет все краски ее голоса и раскроет музыкальный диапазон.

- Наставники ведь нас не видят, поэтому нужно удивлять. Я решила, что из русских песен эта песня будет самой удачной. И не прогадала. Но я почти не помню свое выступление, потому что все было как в тумане. Однако после того, как я сошла со сцены, радости не было предела. Как и сейчас! Я рада быть частью такого большого проекта и рада быть частью команды Агутина, - призналась Олеся.

В 2018 году девушка окончила ГИТИС, а музыкой занимается с раннего детства. В 2008 году Олеся вышла в финал национального отбора на «Детском Евровидении».