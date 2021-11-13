Сделать жизнь чуть-чуть красочнее: ЧЭСК подарила слабовидящим детям книги

Фото: АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Чувашская энергосбытовая компания (группа компаний Трансэнергопром) в Международный день слепых подарила Чебоксарской общеобразовательной школы-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья учебную и художественную литературу, словари.

- К нам обратилась школа, где обучаются дети с нарушениями зрения, и мы решили откликнуться на помощь и подарить им необходимую учебную и художественную литературу. Для компании поддержка республиканских программ образования, экологии, здравоохранения, культуры и спорта – приоритетное направление в благотворительности. Инвестиции в молодое поколение – самый верный способ построить светлое будущее. Тем более, что добро – не может стоить дорого, - отметил исполнительный директор компании Дмитрий Константинов. Он также заверил, что в следующем году будут школе подарены специализированные книги, которые помогают детям с нарушениями зрения приобщиться к миру литературы и искусства.

Фото: АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Ученик пятого класса Кирилл Степанов рассказал журналистам, что очень любит читать книги и хотел бы получить к Новому году специализированную книгу для незрячих детей по программированию и технологии. Исполнительный директор компании Дмитрий Константинов пообещал, что обязательно исполнит мечту мальчика.

Фото: АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Социально ориентированная деятельность компании будет не просто продолжена, но и усилена в 2022 году. Приоритетным направлением благотворительной деятельности останется образование с расширением сферы деятельности на вузы и сузы, экология – реализация крупных экологических проектов федерального значения, а также культуры и спорта.

Напомним, что Чувашская энергосбытовая компания ежегодно передает в дар книги Национальной библиотеке Чувашской Республики. Добрая традиция дарения книг будет продолжена, ведь книга — это лучший подарок.

Людмила Александрова, пресс-секретарь АО «Чувашская энергосбытовая компания»