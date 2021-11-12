Во время IX Национальной Музыкальной Премии «Болгар Радиосы» будет разыгран iPhone 12

Церемонию награждения можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Татарстан - Новый век», «ТНВ-Планета» послушать на волне «Болгар радиосы» и смотреть концерт на просторах интернета. Для «Болгар радиосы» проведение ОНЛАЙН церемонии не первый опыт. В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации церемонию можно было наблюдать в прямой трансляции. По статистическим данным 2020 году концерт посмотрели около 600 тысяч человек, а также был разыгран айфон. И в этом году вручение IX национальной музыкальной премии не ограничится награждением победителей хит-парада «Кайнар хит» и популярных певцов.

Не нарушая традицию 2020 года в этом году на церемонии награждения будет проведен розыгрыш iPhone 12.

За месяц до начала IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» с 11 ноября по 11 декабря мы будем принимать СМС с словом МИЛЛИ на номер 5522.

Розыгрыш пройдет в день прямой трансляции среди участников, отправивших СМС. Победитель будет определен случайным образом во время прямой трансляции IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Счастливчику, которого определят случайным образом прямо на сцене, нужно быть на связи и ждать звонка от ведущих церемонии. Если дозвониться не удастся, то ведущие будут вынуждены звонить следующему участнику.

В IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будут представлены около 30 номинаций. На церемонии награждения можно будет увидеть, как популярных певцов, так и открыть для себя новые имена, победившие в музыкальном проекте «Кайнар хит»!

«Болгар радиосы» выбирает только самые лучшие песни, опираясь на мнение радиослушателей. Целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, радиокомпания помогает открыть новые имена и популяризирует творчество начинающих исполнителей.

Церемония вручения IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будет транслироваться 11 декабря в 18:00 на телеканале «Татарстан - Новый век», «ТНВ - Планета» на просторах интернета, а также в эфире «Болгар радиосы».

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