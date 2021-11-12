Электронные сервисы для бизнеса: «Такском» открывает офис в столице Татарстана

Фото: пресс-служба ООО «Такском»

Казань в последние годы стала центром притяжения IT-индустрии: открываются университеты и новые цифровые центры, планируется строительство IT-квартала, а 2022 год в республике официально объявлен «Годом цифровизации». Но цифровая трансформация бизнеса невозможна без качественных сервисов и надёжного оператора электронного документооборота.

В ноябре «Такском» – компания-основоположник обмена электронными документами с госорганами в стране – открывает филиал в Казани. Более 20 лет компания разрабатывает и внедряет сервисы электронного документооборота. Сейчас в линейке продуктов и услуг компании есть современные сервисы электронной отчётности, решения для ЭДО, маркировки, прослеживаемости, ОФД, сервис проверки контрагентов, а также электронные подписи для физических и юридических лиц.

В мае этого года компания первой в России получила статус удостоверяющего центра, аккредитованного по новым правилам, и продолжила выпускать сертификаты электронной подписи, в отличие от большинства других удостоверяющих центров.

- Современный бизнес не может развиваться без информационных технологий. Сегодня IT-сервисы обеспечивают управление всеми бизнес-процессами: от несложных операций до принятия стратегических решений. Фактически программное обеспечение становится таким же активом компании, как оборудование, капитал и человеческие ресурсы, – отмечают в пресс-службе «Такском». – Грамотный подход к приобретению и использованию сервисов может стать серьезным конкурентным преимуществом любой организации.

Перед филиалом «Такском» в Казани стоят следующие задачи:

- предоставлять консультации и предлагать решения по выбору IT-сервисов для компаний любых масштабов;

- в тесном сотрудничестве с клиентами обеспечивать их переход на качественные программные продукты с наименьшими затратами и максимальной выгодой.

Миссия «Такском» – создание максимально удобной, надежной и безопасной электронной среды, ориентированной на успешное и комфортное взаимодействие людей, бизнеса и госучреждений.

- Мы работаем со всеми клиентами от международных корпораций до индивидуальных предпринимателей. И для каждого готовы предложить тот набор сервисов и услуг, который закроет максимум потребностей компании. Например, вам нужно сдавать отчётность, но ещё вы хотели бы попробовать электронный документооборот. У нас есть тарифы, в которые уже входит пробный пакет ЭДО и электронная подпись. Открываете магазин и планируете торговать маркированным товаром? Подберём для вас кассу, подключим к ОФД, поможем зарегистрироваться в системе маркировки, подключим ЭДО и многое другое. 20 лет работы на рынке помогают нам решать задачи любой сложности. Главная наша задача – помочь бизнесу автоматизировать основные бизнес-процессы и адаптироваться к требованиям законодательства, – подчеркивают в пресс-службе компании.

В Казанском офисе «Такском» уже сейчас можно получить следующие услуги:

- получение электронной подписи (ЭП) для физических и юридических лиц и приобретение носителей для ЭП;

- подбор и приобретение тарифа электронной отчетности в зависимости от специфики бизнеса;

- услуги оператора электронного документооборота и подбор технического решения;

- подключение к работе с маркированными товарами «под ключ»;

- помощь в выборе онлайн-кассы и услуги оператора фискальных данных;

- дополнительные сервисы для бухгалтера.

Подробнее с перечнем услуг можно ознакомиться на сайте.

Адрес нового офиса «Такском» в Казани: ул. Маршала Чуйкова, д. 6

Телефон: 8 (843) 207 03 15

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