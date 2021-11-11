Ульяновские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве

Фото: УМВД России по Ульяновской области.

В полицию с заявлением обратился житель Засвияжского района города Ульяновска о хищении у него неизвестными 11 тысяч рублей.

Как пояснил заявитель, в сети Интернет он обнаружил объявление о продаже бампера. Списавшись с «продавцом», потерпевший перевел полную сумму оплаченного товара в размере 11 тысяч рублей и стал ожидать покупку. Однако оплаченный товар так и не прибыл, а продавец перестал отвечать на сообщения.

По данному факту органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области личность злоумышленника установлена. Ульяновскими полицейскими он задержан на территории города Краснодара. Им оказался уроженец Пермской области, 1997 года рождения. Задержанный полностью признался в содеянном. В настоящее время фигурант доставлен на территорию Ульяновской области.

Полицейскими в ходе обыска по месту жительства задержанного изъято 24 мобильных телефона, 94 сим-карты и шесть ноутбуков. Ущерб, причиненный жителю города Ульяновска, возмещен в полном объеме.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности задержанного.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.