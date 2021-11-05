«Совести совсем нет»: Мусульмане требуют жестоко наказать девушку, снявшую видео на фоне казанской мечети Кул-Шариф в обтягивающих лосинах

Пользователи начали писать множество отрицательных комментариев девушке. Фото: принтскрин видео.

Мусульмане и казанцы возмутились видео, на котором девушка в обтягивающих лосинах танцует на фоне мечети Кул-Шариф. Сейчас в социальных сетях активно обсуждают ролик и пишут различные комментарии, большинство из которых отрицательные.

«Где уважение к народу? Что происходит в мире? Почему такое халатное отношение и неуважение, в первую очередь, к себе? Стыдно не за нее, а за то, что она позорит и наш город».

«Голова похоже не соображает снимать такой ролик в свете последних событий».

«Обидно за народы, за культуру».

«Животное».

«Нужно на фоне мечети ей ноги переломать и также выложить в соцсети».

По словам религиозного работника, студента Российского Исламского института Марата Исмагилова, со стороны религии, подобные видео – грех. Девушки не должны выставлять обнаженные фотографии и ролики в социальные сети, чтобы их видели все.

– Мусульманство не терпит непристойных фотографий и видео. Неважно, где сделано это фото: на фоне мечети Кул-Шариф, на фоне Кремля или на море. Люди, тем более женщины, не должны показывать всем части своего тела. Пусть даже фото сделано дома - нельзя выставлять такое на публику. Это неправильно, это грех, – рассказал корреспонденту "КП-Казань" Марат Исмагилов.

Он также отметил, что большинство людей сейчас не думает о своей религии, всем нужно только внимание и просмотры в социальных сетях. А то, что люди ополчились против блогерши – вполне логично, некоторых такое отношение к сооружению религии оскорбляет.

– Много людей сейчас гонится за хайпом, чтобы их показали по телевизору, рассказали о них в интернете: снимают все подряд ради лайков, подписчиков и внимания. Люди не думают о своей религии, но они получат уроки жизни, – сказал "Комсомолке" Марат Исмагилов .

Напомним, подобные ситуации сейчас происходят и в других городах России. Так, в Москве блогеров, которые сняли непристойную сцену у собора Василия Блаженного, посадили на 10 месяцев.

В Санкт-Петербурге на модель, сделавшую фотографию в трусах на фоне Исаакиевского собора, накинулись пользователи социальных сетей, а полиция задержала девушку.