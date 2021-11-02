В Ульяновской области нерабочие дни из-за коронавируса могут продлить до 15 ноября

Вместе с этим продолжат действовать и дополнительные ограничения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нерабочие дни, введенные с 30 октября по 7 ноября в России, регионам разрешили продлить, если там ситуация с коронавирусом не улучшится. Такое решение уже было принято, например, в Нижегородской области.

К этому близки и в Ульяновской области. Губернатор Алексей Русских на совещании штаба по комплексному развитию региона заявил, что продлить нерабочие дни можно и до 15 ноября, если ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом не улучшится. Он уже предупредил все профильные ведомства, чтобы там усилили контроль за соблюдением антиковидных мер и были готовы к принятию решения о продлении длительных выходных.

При этом сам Русских отметил, что, несмотря на некоторое снижение заболеваемости, ситуация в области все еще остается напряженной - свободный коечный фонд для ковидных пациентов составляет всего 5-7%.

Вместе с этим в первые нерабочие дни выявили недоработки со стороны именно правительства региона, касающиеся деятельности торговых сетей. Из-за неудовлетворительной организации работы с ними начальник правового управления, председатель Корпорации по развитию предпринимательства и глава Минсельхоза области получили выговор.

- За ошибочными и несогласованными действиями органов власти стоят конкретные руководители, в отношении которых я сделал определенные выводы. Сама ситуация требует от меня как руководителя региона принятия определенных решений, - прокомментировал выговоры губернатор Алексей Русских.

СПРАВКА

Во время нерабочих дней в Ульяновской области объявлены дополнительные коронавирусные ограничения. Так, установлен полный запрет на проведение любых массовых мероприятий. В том числе запрещается посещение ночных клубов (дискотек), развлекательных заведений, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Не работают салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, сауны, бани. Приостановлена деятельность образовательных и физкультурно-спортивных организаций.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жителей области просят не тратить нерабочие дни зазря – им нужно как можно скорее привиться от коронавируса. Благо вакцина в регион поступает без перебоев. Так, на этой неделе поступило 7,2 тысяч доз препарата «Спутник V». Всего с начала прививочной кампании регионом получено 495,5 тысячи комплектов вакцины. И с учетом новых поступлений осталось более 81 тысячи доз.