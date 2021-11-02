Изучать историю не только по войнам, но и по добрым делам: в Казани проходят XXIV Елисаветинско-Сергиевские чтения

В Казани с 1 по 4 ноября проходят «Елизаветинские дни». Они приурочены ко дню рождения святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. Так, 2 ноября в городской Ратуше в рамках мероприятия состоялась конференция XXIV Елисаветинско-Сергиевские чтения «Российская благотворительность. Традиции и современность».

- Княжеская чета занималась благотворительностью, миссионерством и храмоздательской деятельностью на территории всей России. Только с 1914 по 1916 года Великая Княгиня Елисавета Феодоровна совершила более 30 поездок в разные губернии, в ходе которых посетила 85 комитетов созданных ею благотворительных обществ. Практически в каждом из городов есть следы ее милосердной деятельности. И не удивительно, что для проведения «Елизаветинских дней» нами была выбрана Казань. Великая Княгиня очень любила этот город. Она была здесь более восьми раз, здесь жили ее духовные наставники, она обустроила храм на месте обретения иконы Казанской Божьей Матери, она вернула благолепие тому месту, которое было разграблено и осквернено после похищения образа, - объяснила «Комсомолке» выбор Казани Анна Громова, председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Именно утерянные традиции благотворительности и меценатства обсудили на конференции. Эта проблема особенно актуальна из-за существующего сейчас в обществе кризиса доверия - не все верят, что пожертвованные ими средства достигнут адресата. Так, если при Великой Княгине Елисавете Феодоровне все собранные деньги расписывали до копейки – куда и что пойдет, то сейчас этого не хватает, признаются участники конференции. Также ими был озвучен тезис, что пора начинать изучать историю не только по войнам и трагедиям, но и по добрым делам – там тоже есть свои большие герои, которые многим жертвовали ради других.

Возвращаясь к традициям, отметим, что XXIV Елисаветинско-Сергиевские чтения спустя более 100 лет снова привносят Казань к акции «Белый цветок», которая продолжает благотворительную деятельность Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. Так, в эту среду, 3 ноября, она пройдет в виде ярмарки. Полученные от продажи средства будут направлены на помощь в лечении тяжелобольных детей. Воспринять благотворительные традиции жители и гости города могут с 10.00 до 13.00 в музее Боратынского (ул. Горького, 25/28).

Отметим, что это не первое сотрудничества Татарстана с Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Так, с 2019 года республика является участником федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут», который реализуется совместно с Министерством культуры России и Федеральным агентством по туризму.

СПРАВКА

Святая преподобномученица Великая Княгиня Елисавета (Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем (сыном Александра Второго и дядей Николая Второго) переехала в Россию. Здесь активно занималась благотворительностью. Она основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Царскосельского благотворительного общества и Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. Была убита в 1918 году большевиками. Канонизирована в 1992 году.