Участковый Татарстана-2021 Айдар Мухаметшин: «Вместе с женой помогли задержать неадекватного водителя»

Полицейский обслуживает участок № 1 города Арска, где проживают 2 947 человек. Фото: МВД по РТ

34-летний старший лейтенант Айдар Мухаметшин занимает должность участкового уполномоченного полиции с 2015 года. Он обслуживает административный участок № 1 города Арска, где проживают 2947 человек.

Перед Айдаром выбор, кем быть, никогда не стоял. Он уже с пеленок он знал, что станет, как папа и дедушка - человеком, который все защищает. Сначала всю страну - СССР, защищал Камал Мухаметшин, дедушка татарстанского участкового. После того как в 1944 году Великая Отечественная война шла к завершению и советские войска уже перешагнули границу, вместе со своей частью Камал Файзрахманович был переброшен на Дальний Восток, где воевал уже против Японии. Для него война закончилась в 1950 году, когда он, старший лейтенант, после демобилизации вернулся в Арск. Затем по его стопам отправился и его сын. Наиль Мухаметшин служил в МВД Татарстана, был следователем. Сейчас он на пенсии.

- Помните, как в фильме «Офицеры»: «Есть такая профессия - Родину защищать!», так вот и у нас, - рассказывает Айдар. - Мы с братом с детства слышали дома, что надо жить так, чтобы тобою гордились и родные, и друзья, чтобы твои поступки стали примером для твоих детей и окружающих. Ответственность - это, похоже, наше наследственное качество, ведь только в ответственной семье рождаются такие сыновья, как мы с братом, который также служил в правоохранительных органах.

«ОСНОВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ - ЭТО ДОВЕРИЕ»

Сам Айдар за чинами и званиями не гонится. Выпускник Казанского юридического института успел немного поработать в других областях, но однажды пришел в отдел полиции и написал заявление о приеме на работу. С тех пор чуть свет - он уже у себя на участке. На языке правоохранителей - это работа с населением. Кто больше всего знаком с участковым? Те, кто чаще всего с ним встречаются. Это местный асоциальный контингент, шкодливые подростки и местные пенсионеры.

- Мне проще немного потому, что я родился и вырос здесь, в Арске. Поэтому так остро воспринимаю проблемы каждого местного жителя, - говорит Айдар. - Всегда считал, что основное в нашей работе - это доверие. Если участковый как можно раньше узнал про проблему кого-то из местных жителей, то он поможет ее решить, не доводя до больших бед.

Выпускник Казанского юридического института успел немного поработать в других областях, но однажды пришел в отдел полиции и написал заявление о приеме на работу. С тех пор чуть свет - он уже у себя на участке. Фото: Из личного архива героя публикации

Айдар помогает всем - и тем, кто подолгу не может выбраться из алкогольного запоя, и тем, кто, освободившись из мест лишения свободы, не может найти работу. Одних уговорит «завязать» и вспомнить о семье; другим дает надежду, подыскивая место для работы. К слову, благодарность от родственников тех, кому участковый помог, порой выражается в обещании молиться за него. Эти молитвы, как говорит сам полицейский, помогают ему и оберегают в непростых ситуациях.

Как считает участковый, основное в его работе - это доверие. Фото: МВД по РТ

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

Другая важная часть работы участкового - это подростки. Сам Мухаметшин говорит, что сейчас стало намного проще работать с ними. Кого личным примером увлечешь, кому подскажешь, куда можно применить неуемную энергию в мирных целях.

- Могу найти общий язык со сложными детьми, - делится Айдар. - Я вовремя окончил школу, затем получил высшее образование. Так и эти подростки смогут, главное - найти себя. Вот и провожу с ними «внеклассные» занятия, когда видимся.

СЕМЬЯ

Со своей супругой Алиной участковый познакомился по-современному - в интернете. Она родом из Камского Устья. Живут Мухаметшины в Арске, растят старшую дочку и ждут пополнения. Жена работает в исполкоме Арского района, курирует социальный блок, в том числе и комиссию по делам несовершеннолетних.

- Мне очень повезло в жизни - в своей жене Алине, с которой мы в этом году отметили 10-летие совместной жизни, я нашел то, о чем даже не мечтал, - улыбается Айдар. - Она удивительный человек, который умеет любить и дарить эту любовь, она мой самый надежный товарищ и партнер, понимающая и принимающая обстоятельства. Судите сами: однажды вечером возвращаемся домой из Казани и, уже въезжая в Арск, замечаем, как впереди нас водитель легковушки начинает метаться по дороге. Понимаю, что, скорее всего, водитель пьян. Я мог просто сообщить коллегам о своих подозрениях, но, чувствуя поддержку жены, не только проследовал за этим автомобилем, пока его не остановили, но мы вместе с ней помогли и задержать неадекватного мужчину, а потом она ждала меня в машине, пока не составим все документы.

СПРАВКА

1 ноября на портале информационного партнера - издательского дома «Комсомольская правда», стартует третий, финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2021». Он пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования.

Торжественная церемония награждения лучших участковых и вручение главного приза состоится в Москве в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции, который, в свою очередь, традиционно отмечается 16 ноября.