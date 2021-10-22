«Еду побеждать!»: 89-летний «железный дед» из Ульяновска отправляется в Японию за мировым рекордом

Пенсионер одержал победу уже в 30 чемпионатах России и мира. Фото: Алексей АЛЕКСЕЕВ

Чем занимаются 80-летие пенсионеры? Гуляют по улицам, стучат в домино или, сидя на диване, смотрят очередной сериал? Может быть, но только не Николай Исаков. В свои 89 лет этот тяжелоатлет из Ульяновска готовится поставить мировой рекорд на Играх ветеранов спорта в Японии – 2022.

- Мне в декабре исполняется 90 лет, и я буду первым 90-летним атлетом, который выступит на Чемпионате мира. Какой настрой? Еду побеждать! Рассчитываю, что приеду назад с победой. А пока в планах через месяц поехать на соревнования в Тулу, это будет Кубок России по тяжелой атлетике среди ветеранов. Я 30 чемпионатов России и мира выиграл, - поделился Николай Исаков, которого в родном городе давно прозвали «железным дедом» - за крепость духа и верность штанге.

Действительно в копилке этого возрастного атлета победы на многих чемпионатах России, Европы и мира среди ветеранов. Например, в 2019 году он стал чемпионом Европы на соревнованиях в Финляндии.

- Уже 76 лет занимаюсь спортом. Начинал с гимнастики, а однажды попробовал толкнуть штангу, и так и не смог с ней расстаться. Прикипел, - смеется пенсионер.

«СПОРТЗАЛ» В КВАРТИРЕ

Тренируется Николай Исаков три раза в неделю. Час занимается гантелями и гимнастикой, еще час работает со штангой - жим, рывок, стоя, лежа.

Занимается дома, у себя в квартире на третьем этаже. Почему он тренируется дома? Как признался атлет «Комсомолке» на поездку в спортзал ему требуется много времени, да еще и сделать 2-3 пересадки в пути. Вот и решил сэкономить, в том числе, и силы. Во всем должен быть рациональный подход, полагает Николай Исаков.

Начинал с гимнастики, а однажды попробовал толкнуть штангу, и так и не смог с ней расстаться. Фото: Из личного архива героя публикации

- Для занятия спортом дома у меня все есть – гантели, штанги, блины любого веса. Оборудование делано собственными руками, все отлажено и налажено. Не мешаю я стуком штанги о пол соседям? Так я же не как другие атлеты. С высоты с силой не бросаю штангу на пол. Я бережно опускаю ее, ведь штанга стоит дорого, - говорит пенсионер.

Николай Исаков тренируется исключительно у себя дома. Фото: Алексей АЛЕКСЕЕВ

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ

По словам Николая Исакова, его главный секрет – это система и строгий режим. В последний также входят прогулки на свежем воздухе, которые атлет тоже называет тренировками. Он тщательно следит за своим здоровьем, поэтому также привился и от коронавируса. То есть хоть сейчас в Японию и побеждать. К слову, поездки пенсионеру помогает организовывать другой известный ульяновский спортсмен – прославленный хоккеист Владислав Третьяк.