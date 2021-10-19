Побег из Дагестана в Казань: родня «похитила» женщин, которые скрылись от своих мужей

Есть предположение, что их уже везут обратно домой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Дагестане две 20-летние женщины решились на побег из семейного очага. Родня выдала их замуж без согласия. Все попытки развестись ни к чему не привели – супруги не захотели отпускать жен. Пришлось остаться, да и родня была против. У одной из женщин за это время даже родился ребенок. Но терпеть дальше этот домострой задумавшие побег, видимо, не хотели даже по этой причине.

Женщины обратились в фонд «Благие дела» и попросили о помощи. Там им рассказали об их правах и пообещали, что они смогут начать новую жизнь. После подписания документов на согласие о помощи, женщин конспиративно вывезли из Дагестана в Казань вместе с ребенком одной из них. Его собирались устроить в местный детский сад, а самих беглянок на работу.

Но этому не суждено было случиться. Женщин «похитили» из приюта «Мамин дом», который финансируется фондом. До этого одна из беглянок якобы смогла связаться со своими родителями, чтобы успокоить их и сообщить, что с ними все в порядке. Именно после этого, в приют и заявились неизвестные в полицейской форме.

«Нас нашли»: успели только написать женщины своим помощникам через соцсети. После этого связь с ними прервалась. Неизвестные забрали их из приюта вместе с ребенком. Сотрудники фонда тут же забили тревогу – произошло похищение!

На основе полученной от них информации МВД Татарстана начало свою проверку. Выяснилось, что полицейские не получали поручений по розыску и изъятию беглянок.

В итоге женщина нашли. Но теперь, по официальной версии, две подружки уехали из Дагестана, потому что решили просто посмотреть Казань и мечеть Кул Шариф. Но по дороге у них закончились деньги, вот они и попросили помощи. А когда им предоставили жилье в приюте, они сообщили о произошедшей неприятности своим родителям, рассказали, где находятся и сами попросили их забрать. В этом им помогли представители дагестанской диаспоры в Казани.

Вот только, по словам представителя фонда «Благие дела» Алсу Кремель, вся эта официальная информация – ложь.

- Они не могли никому ничего сообщить. Еще там, в Дагестане, женщины добровольно оставили свои мобильные телефоны и местные сим-карты. Им тогда выдали другие телефоны, а когда привезли в Казань оформили новые сим-карты. – рассказала Алсу Кремель и отметила. - Это не первый случай, когда женщин, которые просят о помощи, забирают из таких кризисных центров. Потом их снимают на видео и заставляют говорить, что они сами решили вернуться.

В фонде до сих пор недоумевают, как при всей конспирации по вывозу женщин из Дагестана, их все равно смогли вычислить и забрать. Как считает Алсу Кремель, что беглянок сейчас уже везут обратно домой и в таких случаях о их судьбе ничего не будет известно, так как после такого их уже просто невозможно найти снова.