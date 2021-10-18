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Общество18 октября 2021 17:45

Не просто боевая машина: как в Татарстане спецназовцы кровью доказали право на ношение крапового берета

На суровые испытания прибыли бойцы со всего Поволжья, но прошли его только пятеро из них. За экзаменом наблюдала корреспондент «Комсомольской правды»
Юлия РЕВИНА
Юлия РЕВИНА
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Из всех регионов испытания смогли пройти только пять человек. Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Из всех регионов испытания смогли пройти только пять человек. Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Краповый берет для любого спецназовца - это высшая форма отличия. А день, когда получено право ношения форменного головного убора, останется в памяти каждого бойца на всю жизнь.

- Мои испытания проходили 23 года назад - 12 октября в Восточном округе. В тот день погодные условия были гораздо сложнее: уже лежал снег, а водную преграду прихватил лёд. Я помню все свои испытания. Это не забывается, - вспоминает Руслан Гарифуллин.

Теперь же у статного спецназовца новая роль - он является председателем квалификационных испытаний на право ношения крапового берета Приволжского округа войск национальной гвардии России.

Очередной квалификационный экзамен прошел в Лаишевском районе Татарстана на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения «Барс». К слову эту площадку для столь серьезного мероприятия выбирают уже третий раз подряд.

МАРШ БРОСОК И ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

Экзамен на краповый берет неимоверно сложный и длится несколько дней. Кандидат обязан доказать, что он, прежде всего, думающий боец, а не просто машина для боя в человеческом обличии. Все испытания проходят в полевых условиях в четыре этапа. Три первых сформированы на основе программы подготовки спецподразделений: теоретические тестирования, сдача нормативов по физической, военно-медицинской, горной, инженерной, огневой, тактико-специальной подготовке и связи. Но самый сложный и самый насыщенный этап - заключительный, который тоже состоит из нескольких частей.

Так, сначала спецназовцам предстоит марш-бросок на 12 километров в полной экипировке и с оружием наперевес. Дополнительный вес превышает несколько десятков килограммов. Маршрут проложен по пересеченной местности с водяными и земляными преградами. Проходят этот этап не все: кто-то может сойти с позиции добровольно, кого-то за нарушения или отставание снимают сопровождающие инструктора.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Для прохождения заключительных испытаний на татарстанской площадке этой осенью допустили 22 кандидата. Все они разных званий и разных городов Поволжья. Однако завершить марш-бросок смогли лишь 10 из них.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Сразу после этого спецназовцы должны сходу преодолеть полосу препятствий. Этот этап, словно поле боя в самом разгаре: всюду дым, запах гари, автоматные очереди и грохот тяжелой артиллерии. Моральное давление на кандидатов – к этому моменту они измотаны и измазаны в грязи, оказывают и инструктора. Тут главное не сломаться и четко видеть цель.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Самый напряженный абсолютно для всех момент - проверка боевого оружия. Одна из задач будущих обладателей краповых беретов не просто пройти испытания, но и сохранить в боевом состоянии оружие, заряженное холостым патроном. Если не получилось и выстрела не произошло, кандидат снимается с испытания. Здесь выбыл один человек.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

ВРЕМЯ ДЛЯ «ОТДЫХА»

С этого момента испытания выходят на финишную прямую, а каждый кандидат выполняет упражнения индивидуально. Поэтому у спецназовцев появляется время для отдыха. Боевого отдыха: в упоре лежа, выполняя отжимания, или выполняя упражнения для пресса.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Пока одни «отдыхают», другие по очереди выполняют учебную стрельбу из автомата и пистолета во время движения. Главная задача - поразить цель с расстояния 100 метров с четырех разных точек и из разных положений - стоя, с колена и лежа. На выполнение задачи дается всего 10 патронов и 75 секунд времени. Возможности прицелиться и отдышаться фактически нет. Зато есть штрафные секунды, которые начисляют в зависимости от попадания по мишени. Это испытание на не прошли два кандидата - с учетом всех штрафных баллов они набрали более 75 секунд.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Практически незамедлительно, прерываясь только на отжимания и упражнения на пресс, спецназовцы переходят к отработке элементов высотной подготовки. Бойцам, спускаясь, необходимо поразить выстрелами цель на втором этаже, выбить окно на первом и забросить туда гранату. Все опять выполняется на время. На этом испытании сошли еще два кандидата.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Простейшими, даже не смотря на измотанность, для всех бойцов оказались упражнения по акробатике, а также комплексные упражнения из рукопашного боя с оружием и без него.

ТРАВМИРОВАННЫЙ ИНСТРУКТОР

Самым эпичным испытанием по праву считается финальный этап - 12 минутный непрерывный спарринг. На кандидатов надевают защиту и первые несколько минут они поочередно бьются между собой. Затем к спаррингам подключают «свежую кровь» - инструкторов. Их по истечению нескольких минут опять меняют на более бодрых коллег. Сойти с испытаний можно и на этом этапе - если ведешь пассивный бой и уходишь в оборону, стараясь просто продержаться отведенное время. Жалеть никому никого нельзя - есть риск лишиться уже почти заслуженного крапового берета. Поэтому никто не хочет сдаваться, несмотря на размазанную по лицу кровь, разбитое тело и жуткую усталость. Поэтому один из них даже успел применить прием и причинить травму инструктору.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

- Бои были очень ожесточенные. Но вытерпел. Инструктора старались сломать морально и физически, нагнетали обстановку, - перевел дух после боя спецназовец Андрей из Димитровграда.

По его словам, в экзамене на право носить краповый берет простых испытаний нет - ко всему нужно готовиться тщательно.

«БЫЛО ПАРУ МОМЕНТОВ, КОГДА ХОТЕЛОСЬ ВСЕ БРОСИТЬ»

В итоге прошли всего пять спецназовцев Росгвардии Поволжья. При этом, для всех них это не первая попытка и поэтому эмоции охватили каждого. Например, Алексей из Балаково поверил в произошедшее только лишь когда на плацу перед строем ему вручили форменный берет заветного цвета.

- Это неописуемое состояние, и я пока не могу прийти в себя. Было тяжело. Физически я уже оклемался, а эмоционально еще тяжело, - ответил сразу после боев Алексей.

К своей цели спецназовец шел очень долго - с 2013 года. Он трижды пытался сдать экзамен, но каждый раз немного не хватало - то выносливости, то эмоционального настроя.

- В этот раз собрался. Хотя на марше и во время боя было пару моментов, когда хотелось все бросить, когда чувствовал, что не справляюсь. После боя еще в эйфории. Ничего не осознаешь, не веришь, что сдал, пока не почувствуешь берет на голове, - вспоминает спецназовец.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

В свою очередь Андрей из Димитровграда проявил еще большую настойчивость – на краповый берет он сдал с пятого раза. Первую попытку совершил в 2019 году. Спецназовец признается, что каждый раз не мог собраться на огневом рубеже.

- Проходил марш, проходил высотную подготовку, но, когда дело доходило до стрельбы что-то не получалось - не мог совладать с этим мандражом. Очень переживал и боялся, что выйдет опять что-то не так. Но когда услышал, что сдал, стало гораздо легче и просто сосредоточился на высотной подготовке и боях, - описывает эмоции молодой человек.

Теперь же для ребят главная задача - быть достойными представителями крапового берета и готовить к испытаниям своих сослуживцев.

Общество: ВОПРОС ДНЯ