Не просто боевая машина: как в Татарстане спецназовцы кровью доказали право на ношение крапового берета

Из всех регионов испытания смогли пройти только пять человек. Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Краповый берет для любого спецназовца - это высшая форма отличия. А день, когда получено право ношения форменного головного убора, останется в памяти каждого бойца на всю жизнь.

- Мои испытания проходили 23 года назад - 12 октября в Восточном округе. В тот день погодные условия были гораздо сложнее: уже лежал снег, а водную преграду прихватил лёд. Я помню все свои испытания. Это не забывается, - вспоминает Руслан Гарифуллин.

Теперь же у статного спецназовца новая роль - он является председателем квалификационных испытаний на право ношения крапового берета Приволжского округа войск национальной гвардии России.

Очередной квалификационный экзамен прошел в Лаишевском районе Татарстана на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения «Барс». К слову эту площадку для столь серьезного мероприятия выбирают уже третий раз подряд.

МАРШ БРОСОК И ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

Экзамен на краповый берет неимоверно сложный и длится несколько дней. Кандидат обязан доказать, что он, прежде всего, думающий боец, а не просто машина для боя в человеческом обличии. Все испытания проходят в полевых условиях в четыре этапа. Три первых сформированы на основе программы подготовки спецподразделений: теоретические тестирования, сдача нормативов по физической, военно-медицинской, горной, инженерной, огневой, тактико-специальной подготовке и связи. Но самый сложный и самый насыщенный этап - заключительный, который тоже состоит из нескольких частей.

Так, сначала спецназовцам предстоит марш-бросок на 12 километров в полной экипировке и с оружием наперевес. Дополнительный вес превышает несколько десятков килограммов. Маршрут проложен по пересеченной местности с водяными и земляными преградами. Проходят этот этап не все: кто-то может сойти с позиции добровольно, кого-то за нарушения или отставание снимают сопровождающие инструктора.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Для прохождения заключительных испытаний на татарстанской площадке этой осенью допустили 22 кандидата. Все они разных званий и разных городов Поволжья. Однако завершить марш-бросок смогли лишь 10 из них.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Сразу после этого спецназовцы должны сходу преодолеть полосу препятствий. Этот этап, словно поле боя в самом разгаре: всюду дым, запах гари, автоматные очереди и грохот тяжелой артиллерии. Моральное давление на кандидатов – к этому моменту они измотаны и измазаны в грязи, оказывают и инструктора. Тут главное не сломаться и четко видеть цель.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Самый напряженный абсолютно для всех момент - проверка боевого оружия. Одна из задач будущих обладателей краповых беретов не просто пройти испытания, но и сохранить в боевом состоянии оружие, заряженное холостым патроном. Если не получилось и выстрела не произошло, кандидат снимается с испытания. Здесь выбыл один человек.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

ВРЕМЯ ДЛЯ «ОТДЫХА»

С этого момента испытания выходят на финишную прямую, а каждый кандидат выполняет упражнения индивидуально. Поэтому у спецназовцев появляется время для отдыха. Боевого отдыха: в упоре лежа, выполняя отжимания, или выполняя упражнения для пресса.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Пока одни «отдыхают», другие по очереди выполняют учебную стрельбу из автомата и пистолета во время движения. Главная задача - поразить цель с расстояния 100 метров с четырех разных точек и из разных положений - стоя, с колена и лежа. На выполнение задачи дается всего 10 патронов и 75 секунд времени. Возможности прицелиться и отдышаться фактически нет. Зато есть штрафные секунды, которые начисляют в зависимости от попадания по мишени. Это испытание на не прошли два кандидата - с учетом всех штрафных баллов они набрали более 75 секунд.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Практически незамедлительно, прерываясь только на отжимания и упражнения на пресс, спецназовцы переходят к отработке элементов высотной подготовки. Бойцам, спускаясь, необходимо поразить выстрелами цель на втором этаже, выбить окно на первом и забросить туда гранату. Все опять выполняется на время. На этом испытании сошли еще два кандидата.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Простейшими, даже не смотря на измотанность, для всех бойцов оказались упражнения по акробатике, а также комплексные упражнения из рукопашного боя с оружием и без него.

ТРАВМИРОВАННЫЙ ИНСТРУКТОР

Самым эпичным испытанием по праву считается финальный этап - 12 минутный непрерывный спарринг. На кандидатов надевают защиту и первые несколько минут они поочередно бьются между собой. Затем к спаррингам подключают «свежую кровь» - инструкторов. Их по истечению нескольких минут опять меняют на более бодрых коллег. Сойти с испытаний можно и на этом этапе - если ведешь пассивный бой и уходишь в оборону, стараясь просто продержаться отведенное время. Жалеть никому никого нельзя - есть риск лишиться уже почти заслуженного крапового берета. Поэтому никто не хочет сдаваться, несмотря на размазанную по лицу кровь, разбитое тело и жуткую усталость. Поэтому один из них даже успел применить прием и причинить травму инструктору.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

- Бои были очень ожесточенные. Но вытерпел. Инструктора старались сломать морально и физически, нагнетали обстановку, - перевел дух после боя спецназовец Андрей из Димитровграда.

По его словам, в экзамене на право носить краповый берет простых испытаний нет - ко всему нужно готовиться тщательно.

«БЫЛО ПАРУ МОМЕНТОВ, КОГДА ХОТЕЛОСЬ ВСЕ БРОСИТЬ»

В итоге прошли всего пять спецназовцев Росгвардии Поволжья. При этом, для всех них это не первая попытка и поэтому эмоции охватили каждого. Например, Алексей из Балаково поверил в произошедшее только лишь когда на плацу перед строем ему вручили форменный берет заветного цвета.

- Это неописуемое состояние, и я пока не могу прийти в себя. Было тяжело. Физически я уже оклемался, а эмоционально еще тяжело, - ответил сразу после боев Алексей.

К своей цели спецназовец шел очень долго - с 2013 года. Он трижды пытался сдать экзамен, но каждый раз немного не хватало - то выносливости, то эмоционального настроя.

- В этот раз собрался. Хотя на марше и во время боя было пару моментов, когда хотелось все бросить, когда чувствовал, что не справляюсь. После боя еще в эйфории. Ничего не осознаешь, не веришь, что сдал, пока не почувствуешь берет на голове, - вспоминает спецназовец.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

В свою очередь Андрей из Димитровграда проявил еще большую настойчивость – на краповый берет он сдал с пятого раза. Первую попытку совершил в 2019 году. Спецназовец признается, что каждый раз не мог собраться на огневом рубеже.

- Проходил марш, проходил высотную подготовку, но, когда дело доходило до стрельбы что-то не получалось - не мог совладать с этим мандражом. Очень переживал и боялся, что выйдет опять что-то не так. Но когда услышал, что сдал, стало гораздо легче и просто сосредоточился на высотной подготовке и боях, - описывает эмоции молодой человек.

Теперь же для ребят главная задача - быть достойными представителями крапового берета и готовить к испытаниям своих сослуживцев.