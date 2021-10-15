Марафон для СМИротворцев: Познакомиться с историей и культурой Чувашии и определить лучших

Финалисты регионального этапа конкурса «СМИротворец-ВОЛГА-2021».

Республика Чувашия на несколько дней объединила лучших журналистов Приволжского федерального округа, освещающих вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. Все они финалисты регионального этапа конкурса «СМИротворец-ВОЛГА-2021». Программа пребывания для конкурсантов оказалась по-настоящему обширной и разнообразной: гости республики не только узнали имена лучших в своей теме коллег и обменялись опытом освещения порой щепетильных вопросов, но и познакомились с культурой, историей и национальным колоритом чувашского народа.

Программа знакомства журналистов друг с другом и гостеприимной Чувашией.

ТАКАЯ МНОГОГРАННАЯ И ГЛУБОКАЯ

Гостеприимная Чувашия славится этническим разнообразием - здесь проживают представители 128 национальностей. Богата республика и на прославившихся своими знаниями и поступками жителей. Поэтому максимально эффективно охватить достояния Чувашии - задача не из легких. Однако представители агентства уникальных путешествий «Городские легенды» справились с поставленной задачей.

- Знакомству с республикой, а также людьми, оставившими свой след и прославившими Чувашию, мы посвятили весь день. Постарались максимально всесторонне показать этническую часть, а также рассказать о регионе через знаменитые малые города, - рассказала руководитель «Городских легенд» Анна Казанцева.

Руководитель «Городских легенд» Анна Казанцева.

Вся программа была выстроена так, что экскурсионные локации находились в близкой транспортной доступности.

Знакомство с республикой началось в Чебоксарах с мемориального комплекса «Победа», расположенного на высоком берегу Волги. Отсюда открывается фантастическая панорама на историческую и современную части города. Здесь же представлены образцы военной техники музея под открытым небом и расположена Аллея героев.

Далее участники конкурса перебрались в Шоршелы, где их ожидала увлекательная экскурсия по Мемориальному комплексу им. летчика-космонавта, Героя СССР Андрияна Николаева. Заглянули журналисты и в дом космонавта. Сейчас в музее хранится множество тематических и личных экспонатов главного героя: парта, за которой учился маленький Андриян, его личные вещи и космическая экипировка, а также блестящий автомобиль-кабриолет ЗИС-110, на котором Николаев ездил в Чебоксарах, первая космическая пища и ложемент - кресло для космонавта.

Автомобиль-кабриолет ЗИС-110 летчика-космонавта, Героя СССР Андрияна Николаева.

- Никогда не ассоциировала Чувашию с космонавтикой, но, побывав здесь, изменила свое мнение. Музей очень интересный, я уже написала в родительский школьный чат, что надо наших детей сюда обязательно свозить, - поделилась впечатлениями Марина Малаканова, телеведущая из Марий Эл.

Личные вещи и космическая экипировка летчика-космонавта, Героя СССР Андрияна Николаева.

Затем посетили город-крепость Цивильск и в частности Тихвинский Богородицкий женский монастырь, известный историей и православными святынями.

- Монастырь - одна из притягательных локаций. Нас встречала игуменья, руководитель воскресной школы. Все были приятно удивлены, как она окутала гостей добротой, - подчеркнула Анна Казанцева.

Следующей остановкой стал музей «Бичурин и современность» в поселке Кугеси. Никита Бичурин - ученый-востоковед, один из основателей отечественного китаеведения.

Не оставили без внимания и уникальный Музей чувашской вышивки в Чебоксарах. Напомним, в прошлом году местные власти учредили День чувашской вышивки, который приходится на 26 ноября. По словам Казанцевой, журналисты в мельчайших подробностях смогли узнать о философии и мировоззрении, заложенном в национальную вышивку, и правилах «чтения» узоров. Заключительным этапом стали прогулки по пешеходной улице - «чебоксарскому Арбату» и презентация Красной площади.

Музей чувашской вышивки в Чебоксарах.

Не осталась без внимания и традиционная национальная кухня, с которой гостей познакомили работники Чувашпотребсоюза. А гости региона смогли попробовать такие блюда, как какай шурпи, хуран кукли, шартан.

- Все эти музеи меня лично духовно обогатили. Спасибо Гильдии межэтнической журналистики за такие конкурсы. Благодаря им регионы нашей страны знакомятся друг с другом и становятся дружнее, - оценила программу руководитель Гильдии межэтнической журналистики Мордовии Светлана Пивкина.

Однако на этом экскурсионная программа не закончилась. В заключительный конкурсный день для всех желающих была организована интерактивная экскурсия в рамках проекта «Нити судьбы» по исторической части Чебоксар с рассказами о мифах и легендах чувашского народа, а также посетили «Волшебную поляну» в этнокомплексе «Ясно».

ЖУРНАЛИСТЫ УЧАТСЯ

Конкурсная программа регионального этапа «СМИротворца» включила в себя и практические части. Так, 8 октября состоялся открытый диалог финалистов, организаторов и жюри конкурса. Участники обсудили особенности освещения межэтнической и этноконфессиональной тематики на примере лучших практик массмедиа Приволжского федерального округа.

- Из 1300 работ, поступивших на региональный этап конкурса, прошли 38, авторы 15 из них приехали в Чувашию, - отметила президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты Российской Федерации Маргарита Лянге.

Член Общественной палаты Российской Федерации Маргарита Лянге.

Она также подчеркнула отличительную черту журналистики Поволжья - разноплановая и существует в условиях большой конкуренции.

- Особенность этого года, что многие работы связаны с этнобрендированием территорий. Это тоже объяснимо - здесь много народов, причем не только песни и пляски были, были и проблемные материалы, - дала Лянге оценку журналистским конкурсным работам 2021 года.

Руководитель отделения Гильдии межэтнической журналистики в Ставропольском крае, директор ИД «Периодика Ставрополья» Алла Абастова призвала конкурсантов писать о мирной жизни, «о том, как живут народы в одном городе, несмотря на то что все такие разные».

Директор ИД «Периодика Ставрополья» Алла Абастова.

- Важно знакомить молодежь с традициями, культурой, это нельзя забывать. Благодаря своей работе и «СМИротворцу» я поняла, что мне намного интереснее приехать в Поволжье, в Чебоксары, чем уехать далеко за границу» - поделилась участница из Башкирии Юлия Абдуллина.

Череду мероприятий продолжил практикум для журналистов Чувашии и ПФО «Новые форматы освещения межэтнической тематики». Экспертами мастер-класса выступили Маргарита Лянге и Анна Дейтер - выпускница Школы медиакоммуникации для этнокультурных НКО Гильдии межэтнической журналистики, участница проекта ЭтноLife.

ИМЕНА ЛУЧШИХ

В рамках регионального этапа конкурса победителей выбирали в пяти номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО».

По мнению жюри, лучший телевизионный материал подготовил журналист телеканала «Новый Век» Республики Татарстан Рамиль Шайдуллин. Жюри высоко оценило цикл сюжетов «Ай да Татарстан!».

Лучший телевизионный материал подготовил журналист телеканала «Новый Век» Республики Татарстан Рамиль Шайдуллин.

В номинации «Печать» за цикл статей лучшей признана корреспондент «Советской Чувашии» Елена Зайцева.

В номинации «Печать» за цикл статей лучшей признана корреспондент «Советской Чувашии» Елена Зайцева.

В номинации «Интернет» эксперты высоко отметили представителей Республиканского центра марийской культуры Наталью Ямаеву и Наталью Пушкину - авторов проекта «Марийские праздники, обряды, устное народное творчество».

В номинации «Интернет» эксперты высоко отметили представителей Республиканского центра марийской культуры Наталью Ямаеву и Наталью Пушкину.

В номинации «Детские и молодежные СМИ» лучшей признана программа «Шудон корка» телерадиокомпании «Удмуртия» (Ижевск). Ее авторы - Ольга Фархутдинова, Юрий Егоров, Люция Хисматуллина.

В номинации «Детские и молодежные СМИ» лучшей признана программа «Шудон корка» телерадиокомпании «Удмуртия» (Ижевск). Ее авторы - Ольга Фархутдинова, Юрий Егоров, Люция Хисматуллина.

В специальной номинации этого года «Территория ЭТНО» победил телеканал «Саратов 24» с проектом «ЭтноОтпуск на два дня». Авторы проекта - Мария Карманова, Вячеслав Соленков, Виктор Рыков.

В специальной номинации этого года «Территория ЭТНО» победил телеканал «Саратов 24» с проектом «ЭтноОтпуск на два дня». Авторы проекта - Мария Карманова, Вячеслав Соленков, Виктор Рыков.

Отметим, что обладатели первых мест по Приволжскому федеральному округу войдут в шорт-лист федерального этапа конкурса и будут бороться за выход в финал с коллегами из других регионов. Имена лучших назовут в конце ноября в Москве.

Фото Максима Васильева.