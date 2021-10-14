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Общество14 октября 2021 17:46

16 октября будет освящен список с известной православной святыни - Казанской иконы Божией Матери

Его сделали специально для Казахстана, он повторяет чудотворную икону и будет освящен рядом с ней
Константин МАСКАЕВ

Фото: Константин МАСКАЕВ

16 октября в Казанском соборе Казанского Богородицкого монастыря Казани будет освящен список с известной православной святыни - Казанской иконы Божией Матери. Список сделали специально для Казахстана, он повторяет чудотворную икону и будет освящен рядом с ней. А затем отправится в Казахстан, и обретет место постоянного пребывания в одном из главных храмов Казахстанского Митрополичьего округа.

Чин освящения в сослужении с клириками епархий Татарстана и Казахстана проведут митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: Константин МАСКАЕВ

В то же время в Казани будет пребывать чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы, которая постоянно находится в Богоявленско-Анастасиином монастыре Костромы. Хранителем этой святыни митрополит Александр был два десятка лет, когда возглавлял Костромскую епархию.

Чин освящения казахстанского списка Казанской иконы Божией Матери состоится 16 октября 2021 года в 15:30 в Казанском соборе Казанского Богородицкого монастыря.

Фото: Константин МАСКАЕВ

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