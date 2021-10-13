Теплая и комфортная погода сохранится в Казани до 21 октября

До этого времени в городе сохранится золотая осень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 21 октября в Казани, согласно прогнозу Гидрометцентра России, сохранится теплая и комфортная погода, сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Юрий Переведенцев.

- Среднесуточные показатели будут на четыре градуса выше климатической нормы. Это объясняется тем, что с начала октября мы находимся под влиянием блокирующего высокого антициклона. У нас дневные температуры очень высокие - 13-14 градусов, ночные – 6-8 градусов. Сейчас среднесуточная температура воздуха должна составлять порядка 6 градусов. На деле этот показатель составляет 9,5-10 градусов, – цитирует Переведенцева пресс-центр КФУ. - В Казани по-прежнему будет царить золотая осень.

По его словам, Татарстан находится в западной периферии антициклона, центр которого расположен в Казахстане, оттуда в регион и поступают южные потоки воздуха. При этом профессор обращает внимание на то, что в указанный период осадки будут отсутствовать, погода будет носить устойчивый, стабильный характер, а атмосферное давление будет повышенным. Лишь в пятницу может пройти небольшой дождь.