В Казани футболисты сборной России помогли ребенку с ДЦП

Фото: Альбина ЗИННУРОВА

В начале октября футболисты сборной России приезжали в Казань: 8 октября была встреча со сборной Словакии. Выиграли матч и успели большое доброе дело сделать. Игроки и тренеры команды помогли семье тяжелобольного ребенка, проживающего в столице Татарстана. Зовут этого 10-летнего мальчика Эмир Зиннатуллин. У него ДЦП, эпилепсия и он с рождения прикован к постели.

Из-за обширного поражения головного мозга Эмир имеет ряд сопутствующих неврологических заболеваний. Семья собрала деньги на операции в Германии, Нужен был курс реабилитации и средства на изготовление специальных ортезов для ног и корсета для спины. Именно на эти цели футболисты сборной России собрали деньги.