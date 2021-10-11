Какие полезные привычки завести, чтобы начать экономить

Вроде бы и зарплата устраивает, и лишних покупок нет, но деньги уходят, как вода - быстро и непонятно куда. Часто причиной этого становятся вовсе не поездки в отпуск и регулярные платежи, а мелочи, на которые мы не обращаем внимания. Вот конкретный пример: только за сентябрь жители и гости Казани сэкономили на проезде в общественном транспорте почти 14 миллионов рублей! И все благодаря тому, что оплачивали проезд по карте «Мир» со скидкой 6 рублей. Казалось бы, мелочь - обычные и необходимые повседневные траты, но цифры говорят сами за себя. Давайте посмотрим, какие еще привычки помогут сохранить деньги. Ведь это только на первый взгляд кажется, что экономить нечего.

Записывайте траты и анализируйте их

Вспомните, что конкретно вы купили в магазине на прошлой неделе и сколько потратили в кафе с друзьями. Не можете? И это - неправильно. Если записывать все свои траты в блокнот, а затем их анализировать, можно понять, на что денег тратится больше, на что - меньше, какие расходы необходимы, что покупать не стоило. Это очень помогает разумнее планировать бюджет в следующем месяце. Ведь экономия - это вовсе не про то, чтобы во всем себя ограничивать. Это умение распоряжаться своими деньгами. Попробуйте проанализировать расходы и сами убедитесь: многое, что вы считали очень нужным в магазине, таковым не оказалось.

Грамотно пользуйтесь скидками

Распродажи и акции - это хорошо, но далеко не всегда они дают возможность сэкономить. Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда цена на товар повышалась, а через какое-то время его предлагали купить со скидкой. По факту никакой экономии. Некоторые и вовсе переплачивают, покупая по схеме «2+1», когда нужна только одна конкретная вещь. Поэтому пишите списки, что нужно купить, сравнивайте цены и проверяйте, что изменилось. Если слышите про новую акцию, подробнее узнайте о ее правилах и условиях. Хорошо, если она поможет сэкономить на повседневных расходах, как в случае с оплатой проезда в общественном транспорте. Напомним, с 1 сентября в трамваях, троллейбусах и автобусах Казани, оборудованных устройствами для приема бесконтактных карт, можно оплачивать проезд картой «Мир» любого банка и экономить 6 рублей с поездки. Акция продлится до 31 декабря 2021 года, так что еще можно завести новую полезную финансовую привычку. И национальную платежную карту, если ее еще нет. Кстати, жители Казани считать умеют: с момента старта акции в Казани число оплат картой отечественной платежной системы в общественном транспорте выросло более чем в 2 раза. Сейчас каждый день в городе совершается около 90 тысяч таких экономичных поездок.

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Считайте, потом покупайте

Чем больше упаковка, тем дешевле то, что в ней содержится. Неудобно пользоваться огромным бутылем жидкого мыла или средства для мытья посуды объемом 5–6 литров? Купите один раз небольшую бутылочку и переливайте в нее моющее средство по мере необходимости. Но помните: производители знают о том, что вы знаете секрет большой упаковки. Иногда они этим пользуются и в «семейной» упаковке моющее средство или зубная паста могут быть нисколько не дешевле, чем в обычной. Так что не забывайте считать. Школьного курса математики для начальных классов здесь вполне достаточно.

Регулярно проведите ревизию

Вспомните, как часто вы покупали хозяйственные мелочи или продукты, а потом находили такие же вещи или продукты на дальней полке холодильника или в глубине шкафчика. Поэтому регулярно проверяйте, что у вас есть, а что, действительно, нужно докупить. Такой подход избавит вас от лишнего визита в магазин, а значит – от незапланированных расходов. И не пренебрегайте экономией на мелочах. Взять с собой в супермаркет пакет, а не покупать каждый раз новый, совсем не сложно, но если так делать регулярно, в месяц можно сэкономить не один десяток рублей. Немного, но копейка - рубль бережет.