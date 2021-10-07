«Быть мамой первоклассника – новый опыт Тани»: Валентина Рубцова – о новом сезоне сериала «СашаТаня

Фото: ТНТ

11 октября на телеканале ТНТ стартует новый сезон сериала «СашаТаня», в котором героям предстоит снова ощутить на себе школьные будни, оказаться в любовном треугольнике и встретиться с Ольгой Бузовой. Актриса Валентина Рубцова намекнула на испытания, которые сценаристы приготовили для Тани, а также поделилась своими жизненными ценностями.

- В новом сезоне сериала «СашаТаня» Таня станет мамой первоклассника. Какие открытия её ждут, в какие ситуации она попадёт в новой роли?

- Быть мамой первоклассника – это новый огромный этап и опыт моей героини. В связи с этим Татьяна будет попадать в разные интересные истории. По причине невозможности разглашения сюжета не могу рассказать, в какие именно, но то, что это будет забавно и с юмором – гарантирую!

Фото: ТНТ

- Принимаете ли вы участие в создании скетчей сериала – ведь вы со своей героиней живете дольше, чем даже участники авторских комнат? В чем заключается это участие?

- Нет, мы не принимаем участия в написании сценария. Для этого у нас есть целая группа авторов. Искромётных, умных, крутых!

- Чем вы занимаетесь в перерывах между съемками сезонов?

- Всё свободное время я посвящаю семье. Ведь для меня нет ничего важнее в жизни! Мой муж и моя дочь – это моя Вселенная!

- Недавно вышла книга «Не надо стесняться» об истории русской поп-музыки, и в ней в том числе вспомнили и группу «Девочки», в которой вы пели. Читали эту книгу? Какими для вас были те годы певческой карьеры? Общаетесь сейчас с людьми из того периода вашей жизни?

- Ух ты, ничего себе! Впервые слышу, но дико приятно. Наша группа просуществовала недолго, но это были чудесные годы. Я попала в мир шоу-бизнеса будучи студенткой театрального вуза. Это было очень волнительно, я до сих пор испытываю трепет и смущение, когда вижусь с Игорем Игоревичем Матвиенко. Для меня он гений. С девочками мы поддерживаем отношения: переписываемся, поддерживаем друг друга. У нас был абсолютно уникальный коллектив, делить нам было нечего, мы были молоды и счастливы. Я, девочка из маленькой Макеевки, оказалась рядом с лучшими артистами нашей страны, да я даже о таком мечтать не могла! Это был отличный старт для меня!

Фото: ТНТ

- А какую музыку вы любите слушать? Что-то старое или что-то новое? Как, на ваш взгляд, изменилась поп-музыка за последние годы?

- В музыке я всеядна. Люблю всё: Вивальди, Шопена, Чайковского из классики, советских композиторов Шварца, Рыбникова, Артемьева и Дога, обожаю творчество Леонида Агутина, «Любэ», «Uma2rman». Из нового слушаю только Иру Дубцову. Из современных я знаю только Алёну Швец – очень талантливая певица. Музыка – отражение времени, всё меняется, и музыка тоже.

- Не так давно в интервью вы говорили, что не видите смысла возвращаться в Москву из Сочи для постоянной жизни. Не поменяли свое мнение? Почему?

- График прежний: Москва – для работы, Сочи – для жизни! В Сочи 300 солнечных дней в году, а в Москве 70, вот поэтому выбор очевиден.

Смотрите новые серии семейной комедии «СашаТаня» – с 11 октября в 20:00 на ТНТ.