"Положили его в гроб, как мешок с картошкой": Блогер из США пожаловался на морг в Набережных Челнах

Мужчина отметил, что такого он в США ни разу не видел. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях появился пост жителя США, который родом из Набережных Челнов. После 27 лет отсутствия на своей малой родине он вернулся на похороны отчима. Он приехал на свою малую родину на похороны отчима. Мужчину потрясла процедура выдачи тел усопших в морге татарстанского города.

Блогер из США публикующий видео в Youtube под псевдонимом «Славчик USA» в этот раз подписался под своим постом как Слава Зябовский. Мужчина отметил, что такого он в США ни разу не видел.

- Сервис на уровне стран 3-го мира. В небольшую комнату регистрации набилось куча народа, пренебрегая правилам безопасности в периoд Covid-19. Регистрирующие усопших громко называли имена покойников. В другом окошке периодически появлялись патологоанатомы в фартуках и перчатках нагнетающие ужас на посетителей, - написал Слава Зябовский.

По словам блогера из США, тела выдавали на улице, прямо перед всеми.

- Народу в тот день было человек 150. При всех происходит опознание тела. Моего отчима женщина из регистратуры небрежно взяла за голову и на весу повернула ее лицом ко мне, как будто опознают только что убитого террориста, и спросила: «Ваш?». Так же при всех положили его в гроб, как мешок с картошкой, и укрыли, - возмутился мужчина. - Стоящие люди на улице ниже платформы. Когда в гроб клали женщину, у нее отвисло платье и было видно ее нижнее белье.

Недовольным он оказался и самой организацией

- Я простоял на улице с 8.00 до 12.30, пока не отдали тело. Помещения нет. Туалетов и лавок нет. А зимой как? Площадка разбита и усыпана бычками. На газонах - помойка. С телами обращаются, как с отработанным материалом с отсутствием элементарной этики и сочувствия к родственникам, - написал блогер и в итоге резюмировал - Даже 1% от этого ужаса я не видел в США. Стресс от увиденного перекрыл горе потери.

Этот пост моментально вызвал резонанс в соцсети и быстро набрал большое количество комментариев. Интернет-пользователи разделились на два лагеря – на тех, кто критиковал самого автора и сопереживает сотрудникам морга, и на тех, кто был согласен с возмущениями блогера из США:

«Работники морга улыбаться вам должны? Или плакать вместе с вами? Это ваша боль утраты, а для них просто работа. Так что меньше пафоса, господа. Может быть сервис не очень, но уж прям не трагедия»

«Можно подумать, что автор в Америке каждый день у морга торчит»

«Да возле морга на самом деле жуть происходит! Маленькая платформа к ней задом стоят «Газели» и людям даже невозможно и скользко подниматься туда. Благо, упадешь и сразу в морг. Покойников вывозят с опозданием в три часа»

«Я не соглашусь, что так грязно и мерзко, как написано автором. Это все из-за пандемии, такое столпотворение родственников возле моргов во всех странах. И не надо показывать пальцем на отдельно взятый город».

Нет, оно, конечно, все понятно, нормативы в любом случае в том же морге Набережных Челнов, скорее всего, выполняются – выдать тело родным в течение 72 часов, да еще и обговорить с ними определенное время процедуры. Вот только нет в установленных правилах особого упора на моральную и эстетическую сторону самого процесса.