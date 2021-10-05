День учителя 2021 в Казани: в городе введут гранты для педагогов на их обучение в топовых вузах

Лучших из лучших будут выбирать, например, по количеству обученных ими победителей олимпиад или выпускников, которые поступают в иностранные вузы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В честь Дня учителя 2021, который отмечается 5 октября, в Национальной библиотеке Татарстана прошла встреча мэра Казани Ильсура Метшина с представителями городской ассоциации молодых педагогов. На ней градоначальник принял решение о запуске для учителей и директоров местных школ специальной грантовой программы, участники которой получат возможность пройти обучение в топовых вузах, в том числе и зарубежных, а также на лучших международных образовательных онлайн-платформах. Что касается последних, то сертификаты по 15 тысяч рублей на платное участие будут получать 100 самых активных начинающих преподавателей. Также лучших из лучших будут выбирать, например, по количеству обученных ими победителей олимпиад или выпускников, которые поступают в иностранные вузы.

- Это будет хороший опыт и вклад в профессиональное обучение, – отметил мэр Казани.

Также рассматривается и вопрос о приглашении в город специалистов на семинары для педагогов, которые могут проходить два раза в год по примеру Made in Kazan. Если список предлагаемых спикеров будет подготовлен в ближайшее время, то первый курс может уже пройти в ноябре этого года.

ИПОТЕКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Во время встречи с мэром Казани педагоги обратились к нему и с жилищным вопросом. А именно было предложено инициировать специальную программу для молодых учителей, которые приезжают в город работать. Подспорьем здесь может стать республиканская программа социальной ипотеки и учитывать здесь не место прописки, а стаж работы в Казани.

- Мы обсудим новые условия с управлением жилищной политики, нашими коллегами из Госжилфонда республики, и я буду готов на уровне президента Татарстана выйти с этой инициативой, – заявил Ильсур Метшин.

Кроме того, он поручил городским чиновникам детально разобрать и другие меры поддержки для учителей – предусмотреть, например, скидки на посещение культурных и спортивных мероприятий.