В Казани полицейский вызвал своих коллег, когда ему отказали в скидке на кальян

Он знал, что кальянные в Татарстане вне закона, но все равно воспользовался этой услугой, причем находясь на отдыхе. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани 36-летний сотрудник местной полиции во время отдыха от службы, видимо, не придумал ничего лучше, как зайти по гражданке в кальянную и покурить. Нашел подобное заведение он на улице Меридианная (кальянные были запрещены в Татарстане по решению Кабмина республики – Ред.). Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Полицейский покурил кальян, но, когда пришло время расплачиваться, он начал требовать скидку. Сотрудники заведения отказали ему. На что страж порядка заявил, что предоставление услуг по курению кальяна – это нарушение, и вызвал на место своих коллег.

После их прибытия и начала документирования произошедшего, тот самый полицейский толкнул руками одного из сотрудников заведения и потребовал от коллег задержать его без всяких на то оснований.

В ходе служебной проверки было доказана вина полицейского, сейчас все ее материалы находятся в следственном комитете Татарстана, где должны решить судьбу стража порядка, курившего кальян, отметил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.