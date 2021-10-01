В новом выпуске шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» на ТНТ выступят танцоры сразу по нескольким направляем баттлов – соло, дуэт, команда

Фото: ТНТ

В конце августа на ТНТ стартовало танцевальное шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ». Это шоу абсолютно другое по формату и лишь отголосками напоминает нам о своём предшественнике «ТАНЦЫ» на ТНТ, ведь теперь это баттлы соло, дуэтов, команд и детей. В жюри теперь постоянным является лишь Мигель, а двое других – приглашенные в гости. Из выпуска в выпуск это разные люди – от ведущих и певцов до молодых ТикТокеров.

Призовой фонд, кстати говоря, также претерпел изменения. Теперь на кону победы — 10 миллионов рублей. Финалисты каждой категории получат по миллиону, оставшийся банк заберёт победитель.

В эти выходные у нас будет уникальная возможность насладиться фееричными выступлениями, а пока – познакомимся с участниками шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» из Казани: Бузаевой Айгуль, танцевальным дуэтом «ШЭД» и целой танцевальной бандой «KingStep Crew».

Фото: ТНТ

А знакомство мы начнём с Айгуль. Девушке 20 лет, и танцами она занимается более 15 лет. На данный момент она является студенткой третьего курса Казанского института культуры. Айгуль признаётся, что изначально она не решилась принять участие в кастинге, хоть и все её близкие и знакомые убеждали её в обратном.

Однако, после объявления дополнительного кастинга, Айгуль всё же решилась испытать свою удачу на кастинге шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ». На подготовку у девушки было всего два дня – постановка номера, пошив костюма для номера и отправление на кастинг.

Для Айгуль танцы – это стиль жизни, ведь большую часть своей жизни она занимается именно ими: «Танцы – это однозначно стиль жизни, и я не представляю своей жизни без них. Бывают, конечно, периоды выгорания, но с этим рано или поздно сталкиваются все творческие люди».

Девушка считает, что свой танцевальный путь она начала не в 4 года, когда её отдали на танцы, а в более осознанном возрасте – в 12-13 лет. Любимый стиль Айгуль – контемпорари. А вот с каким она будет выступать на шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» - увидишь совсем скоро!

Следующий на очереди – танцевальный дуэт «ШЭД» из Казани. Эдуард, 29 год, и Ильдар, 31 год, выступают вместе уже около 4 лет, и оба «в танцах» более 10 лет. Начинали с уличных танцев – Эдуард с брейкинга, а Ильдар – с хип-хопа и хауса. Ильдар показал Эду, что танцевальные стили можно смешивать. Таким образом парни получили свой уникальный танцевальный стиль – эксперементал, с которым и будут выступать на шоу.

- Мы решили привезти из Казани что-то национально-народное, поэтому и костюмы, и номер, и музыка у нас достаточно самобытные, татарского происхождения, - говорит о выступлении сам Эд и вместе с Ильдаром поделился планами на будущее. - Продолжать танцевать, двигаться, развиваться, искать. Мы точно вернёмся на следующий год. И уже как дуэт будем заявляться сразу. Мечтаем сгонять куда-нибудь за границу на мастер-класс. И супер-мечта – сделать свой театр.

Завершаем наш рассказ целой танцевальной группой из Казани – «KingStep Crew».

- Танцевальный стиль у нас хип-хоп, хотя представители нашей команды есть и профилирующие другие стили: и паппинг, и dance hall. Но мы все равно больше любим хип-хоп. Нам всем нравится эта музыка и свобода стиля, которую мы подаём под призмой хип-хопа, - признаются участники группы.

Фото: ТНТ

Ребята давно думали о том, что было бы здорово принять участие в «Танцах» на ТНТ. И вот – удача улыбнулась им, и мы сможем насладиться их творчеством. Осенью 2022 года команде «KingStep Crew» исполняется 10 лет. И, как мы поняли, ребята не собираются останавливаться, а планируют расти и развиваться дальше.

- Последние годы мы удачно выступали на различных чемпионатах и даже брали первые места. Нас привлекает сам процесс и огромное желание танцевать. Все, кто знает, что такое команда, знают, что такие выступления – это классная тема, - говорят участники команды «KingStep Crew».

Сейчас у ребят нет планов на далёкое будущее, они живут здесь и сейчас, а именно – участие в проекте и успешное прохождение всех его этапов

- На данный момент участие в проекте, идти дальше и не останавливаться. Сейчас у нас есть и желание, и энергетический ресурс. Хотим дойти до конца и победить! Путь до финала не простой, остаются сильнейшие. Однако, именно это подстегивает достойно пройти все этапы и одержать победу! - говорят ребята.

Включай ТНТ и заряжайся крутыми эмоциями уже в эти выходные. Наслаждайся танцами наших местных участников и поддерживай их через ТВ-экран.

Новые выпуски шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ», по субботам и воскресеньям, в 21:00, на ТНТ.