До 31 декабря из Татарстана на срочную службу в армию отправят более 3 тысяч человек

Перед отправкой в армию призывники должны дважды пройти тест на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 1 октября, в России стартовала осенняя призывная кампания. Так, из Татарстана на службу в армию должны направить более 3 тысяч человек. Это мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые состоят на воинском учете и не имеют отсрочку, сообщил на пресс-конференции главные военком республики Сергей Погодин.

Так, по его словам, 37% татарстанских призывников отправят в сухопутные войска, 14% в войска национальной гвардии, по 11% в ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот и воздушно-космические силы, по 10% в воздушно-десантные войска и части спецназначения, 6% в другие подразделения.

При этом в части Центрального военного округа будут отбирать более подготовленных молодых людей с высокими показателями психической устойчивости. Кроме того, как заявил военком, продолжается работа и с подшефными Татарстану воинскими частями – туда направят более тысячи жителей республики. А те призывники, которые имеют высшее образование и занимаются разработками, будут отправлены в специальные научные роты.

Первые отправки призывников из Татарстана запланированы уже на 15 октября. На сборном пункте молодым людям выдадут комплект формы, в зависимости от рода войск, куда их направят и средствами личной гигиены. Также за счет республики новобранцам перечислят на мобильный телефон по 200 рублей, чтобы они смогли позвонить родным пока едут к месту несения службы.

Кроме того, на сборном пункте призывникам оформят и выдадут банковские карты, на которые они ежемесячно будут получать денежное довольствие. В этом году оно выросло на 4% и составляет 2 тысячи рублей.

К слову, перед отправкой на службу все новобранцы дважды пройдут тест на коронавирус. Если инфекция обнаружится, то в эту призывную кампанию, которая продлится до 31 декабря, молодой человек не пойдет служить в армию.