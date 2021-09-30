«Веном 2»: попытка сравнятся с «Дэдпулом» и сюрприз в конце

Фото: кадр из фильма

Вселенная Марвел все разрастается и разрастается, уже осталось мало героев из комиксов, в том числе и злодеев, которых бы не показали на большом экране. В этот раз речь пойдет о продолжении фильма «Веном».

Симбиот, выступавший в другой экранизации комикса от Марвел злодеем, в этой франшизе неплохой парень, да журналист Эдди Брок – положительный герой. Правда, Броку приходится сдерживать подростковый нрав Венома и его кроважадность, а тому приходится подчинятся, потому как нет другого человека на Земле, который бы приютил инопланетного симбиота.

Постоянные споры и ссоры этих двоих, во второй части франшизы как будто на заказ выпячены поверх основной сюжетной линии и сначала похожи на словесные перепалки Хоббса и Шоу из «Форсажа», но не дотягивают по взрослости и пытаются соперничать с другим сквернословом из экранизированных комиксов – Дэдпулом.

Правда и тут «Веном 2» не дотягивает. Все ограничивается Броком и симбиотом спорящими как подростки, в то время как тот же Дэдпул на … вертел весь мир и всех, кто в нем живет – достается каждому встречному.

В «Веном 2» ссоры сходят на нет, лишь когда наступает реальная угроза. А эту угрозу сделали довольно эпичной – соперник симбиоту и его земному другу достается сверхдостойный. Такое ощущение, что создатели фильма здесь ни в чем себе не отказывали и выжали из графики все, что можно на данный момент. Можно смело идти в кинотеатр - нет ощущения затянутости, очень много динамики и боевых сцен.

Правда последняя схватка по выбору ее места и антуражу, что ли, почему-то напомнила экранизацию «Бэтмана» от 1989 года – готика и колокол, да еще пошел дождь. Но вряд ли все перечисленное можно назвать такими уж явными «пасхалками».

Отмечу фильм «Веном 2» нужно обязательно досмотреть до конца. Не надо вставать с места и сразу уходить из кинозала, как только пошли титры. Чуть подождите – вас ожидает сюрприз.