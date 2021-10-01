Инновации и молодежь: На что делает ставки «Нижнекамскнефтехим»

Конференции молодых ученых.

В конце сентября в ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящем в ГК «ТАИФ», прошла Всероссийская научно-практическая конференция под лозунгом «Инновации и молодежь - два вектора развития отечественной нефтехимии». На одной площадке в течение двух дней студенты, молодые ученые и сотрудники отрасли нефтехимии обсуждали актуальные вопросы и обменивались опытом. Какие интересы преследует химический промышленный гигант Татарстана, выясняла «Комсомольская правда».

«В УЧАСТНИКАХ ВИДИМ...»

Эта конференция проводится уже в пятый раз. Хотя и здесь пандемия внесла свои коррективы, сократив количество участников, география докладчиков оказалась обширной: в течение двух дней свои наработки и исследования презентовали 50 ученых из Нижнекамска, Казани, Уфы, Стерлитамака, Тольятти и Москвы. Все выступления были разделены на тематические секции: «Химия и технология полимерных материалов», «Химия и технология нефтехимических и нефтеперерабатывающих процессов» и «Природоохранные технологии».

- В первую очередь стоит цель оценить своих специалистов для последующей аттестации и продвижения по карьерной лестнице. В приглашенных мы также видим своих потенциальных сотрудников, - сказал директор НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ринат Гильмуллин. - «Нижнекамскнефтехим» большое производство, а для работы в нашем центре кандидаты проходят определенный отбор. Поскольку наука у нас привязана к производству, люди должны мыслить несколько иначе.

​​​​​​​Директор НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ринат Гильмуллин.

Для сотрудников отраслевых учреждений, отмечает заместитель главного технолога по нефтехимическим процессам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айдар Вагизов, эта конференция стала еще одним поводом для встреч и обмена наработанными знаниями.

- Также это своевременная подсказка студентам, находящимся на пути выбора профессий и места работы, - подчеркнул он. - Как показывает практика, после конференций в отдел кадров предприятия с соответствующими запросами приходит примерно треть ее участников.

Такие принципы отбора и созданные возможности профессионального развития, уверен генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, повышают конкурентоспособность сотрудников.

- Наши люди на вес золота, - подчеркнул он.

Приветствуя участников конференции, Сафин отметил, что бывших специалистов НКНХ можно встретить практически на всех нефтехимических предприятиях нашей страны.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

«КОГДА ЖИВУТ РАБОТОЙ»

Это научное событие, заверяют сами участники, вызывает бурю эмоций и вдохновляет на более активную и углубленную научную деятельность.

- Для меня это отличный опыт. А по количеству вопросов я увидела неподдельный интерес к моей теме. Также отметила упущения, которые в последующем предстоит реализовать в нашем проекте, - поделилась впечатлениями после выступления представительница Института экологии Волжского бассейна РАН Дарья Ульянова.

Институт экологии Волжского бассейна РАН г. Тольятти, Дарья Ульянова.

Девушка приехала в Нижнекамск из Тольятти, где на протяжении полутора лет вместе с напарницей и научным руководителем разрабатывает проект по идентификации строения концевых групп в полибутадиене новым методом ЯМР. Этот метод позволит корректировать качественные характеристики полимеров.

По словам Ренаты Баблевой, конференция объединяет на одной площадке неравнодушных к нефтехимии.

- Здесь всё очень здорово, интересно. Мне очень понравились доклады участников. Сразу видно, что люди живут своей работой, - сказала она.

Сотрудник ПАО «Казаньоргсинтез» Рената Баблева.

Девушка работает на предприятии «Казаньоргсинтез», а в Нижнекамске выступила с докладом на тему «Производство поликарбоната в ПАО «Казаньоргсинтез» - единая технологическая цепочка: от сырья до готовой продукции». Ее выступление также стало результатом плодотворной работы целой группы сотрудников.

Существенную долю докладов представили сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим». Молодые ученые уверены, что имеющаяся база позволяет сначала изучать в лабораториях, а затем внедрять в производственный процесс успешные разработки.

- Здесь есть всё для реализации новых проектов. В лаборатории имеются установки, на которых мы проводим исследования, опыты, испытания. Ежедневно мы стараемся улучшить свойства каучуков. Я считаю, что на «Нижнекамскнефтехиме» есть хорошие перспективы для дальнейшего роста, - поделился с журналистами молодой сотрудник НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Даниил Симкачев.

Сотрудник НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Даниил Симкачев.

В рамках конференции молодой человек выступил с докладом на тему «Функционализированные растворные бутадиен-стирольные каучуки ПАО «Нижнекамскнефтехим».

РЕДКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР

По словам Айрата Сафина, на сегодняшний день предприятие играет значительную роль на международном нефтехимическом рынке.

- Мы являемся крупным производителем всей номенклатуры каучуков, у нас одни из лучших компетенций в России и мире. Это подтверждается долгосрочными контрактами, заключенными с крупнейшими шинными компаниями, что говорит о высоком качестве выпускаемой продукции, стабильной работе предприятия, - сказал Сафин.

В условиях высокой мировой конкуренции, уверен генеральный директор «Нижнекамскнефтехима», необходимо разрабатывать, внедрять и реализовывать новые продукты.

- Для этого мы не должны стоять на месте. Люди науки должны разрабатывать новые виды продукции с лучшими характеристиками, с лучшими потребительскими способностями для производства. Причем не только заниматься импортозамещением, а идти немного вперед, - озвучил стратегию компании Айрат Сафин.

Всеми разработками на «Нижнекамскнефтехиме» занимаются ученые Научно-технологического центра.

- Это редкий экземпляр. Мало нефтехимических компаний, которые имеют подобную структуру. Наш НТЦ - это некий отраслевой институт прикладного характера. Сотрудники центра тесно работают с производственниками по расширению ассортимента: они генерируют идеи и мысли, которые потом воплощают в реальность, - отметил роль подразделения Айдар Вагизов.

Заместитель главного технолога по нефтехимическим процессам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айдар Вагизов.

По сообщению пресс-службы ПАО «Нижнекамскнефтехим», на сегодняшний день НТЦ включает в себя 12 исследовательских лабораторий, опытно-промышленный цех, различные отделы и вспомогательные службы. Коллектив насчитывает порядка 260 человек, у 17 из которых квалификация подтверждена соответствующей ученой степенью.

Благодаря экспериментально-техническому оснащению специалисты центра могут использовать практически неограниченные возможности для исследований в любой области химии и химической технологии с масштабированием практических результатов - начиная от синтеза в лабораторной установке до проведения опытно-промышленных испытаний. Пилотные испытания осуществляются в опытно-промышленном цехе. Здесь же выпускают товары мало- и среднетоннажной химии.

По результатам инновационной деятельности сотрудники НТЦ ежегодно получают в среднем семь патентов. Начиная с 2002 года учреждению выдали 120 патентов на изобретения и полезные модели.