Креативные продюсеры шоу «Музыкальная интуиция» Константин Обухов и Даня Пронякина: «У нас поют только хиты!»

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Одним из самых популярных развлекательных шоу ТНТ в прошлом сезоне стала «Музыкальная интуиция» – вокально-детективный проект, в котором звездные гости угадывают, кто из участников поет, а кто врет, что поет. В шоу приняли участие Иван Дорн, Баста, Сергей Лазарев, Анна Седокова и другие звезды нашего шоу-бизнеса. Проект настолько полюбился телезрителям, что его продолжение стало логичным решением продюсеров. В новом сезоне «Музыкальная интуиция» обещает быть еще более масштабным шоу, ведь его создатели устроили целый тур по России в поисках талантов. В преддверии кастинга шоу в Казани мы пообщались с креативными продюсерами проекта Константином Обуховым и Даней Пронякиной.

- Расскажите, как проходят кастинги шоу в разных городах: есть ли какие-то цели по поиску интересных людей, когда вы едете в новое место? Каким образом проходят кастинги?

Обухов: Мы в каждом городе ищем интересных людей. Для нас главное, чтобы человек, который пришёл на кастинг, мог запутать своей историей, своим внешним видом. Он должен быть не похож на певца, или наоборот – быть сильно похожим на певца, но не петь. В общем, мы ищем людей, которые готовы поиграть с нами в эту игру, готовы «позапутывать» гостей. Но все истории, которые есть у людей внутри шоу – правдивы. Мы их просто иногда усиливаем. Допустим, к нам пришёл повар, и мы у него спрашиваем: «Ты готов выйти в костюме повара, так как ты им работаешь?» И, как правило, человек соглашается.

Пронякина: Вне зависимости от наличия или отсутствия вокальных данных – мы ищем харизматичных артистов, которые готовы исполнить песню на пределе своих возможностей, передать свою энергию гостям программы и зрителям у экранов. Пока рекорд был установлен в Санкт-Петербурге: мы взяли в проект 40 участников. Посмотрим, чем удивят нас остальные города!

- Насколько «Музыкальная интуиция» успешное шоу, и чем оно нравится российскому зрителю?

Обухов: По поводу успешности можно так сказать: это одно из самых популярных шоу на ТНТ. У нас большая аудитория, и об этом свидетельствует кастинг, на который сейчас в других городах приходят люди и говорят: «Вот меня отправил мой дедушка, потому что смотрел ваше шоу и сказал, что я должна быть там» или «Вот меня отправили мои ученики, потому что они смотрели это шоу и сказали, что наша учительница должна быть здесь». То есть аудитория у проекта огромная, он очень сильно полюбился зрителям. Во-первых, людям нравится, когда красиво поют, во-вторых – нравится предполагать и угадывать вместе с участниками и зрителями, кто поёт, а кто нет.

Пронякина: «Музыкальная Интуиция» очень полюбилась аудитории ТНТ. В соцсетях зрители пишут, что им нравится симбиоз музыкальной игры со звёздами и расследование, в котором зритель тоже участвует. Каждый человек, сидя перед экраном дома на своём диване, играет наравне со звёздами в студии, делает ставки и пытается угадать, кто из незнакомцев хороший певец. Ну и, конечно, большую роль играет музыка! Саундтрек «Музыкальной интуиции» удовлетворяет запросы как старшего поколения, так и более молодых телезрителей. У нас поют (неважно, хорошо или плохо) только хиты!

- По какому принципу выбираются звездные гости на съемки шоу?

Обухов: Как правило, гость – это певец. У него должна быть популярная песня, чтобы в конце, в финале, человек мог спеть с ним. В команду к капитану мы подбираем людей, близких ему по духу и по настроению. Это как правило комики проектов ТНТ или просто друзья капитана, которые создают атмосферу и помогают ему с выбором.

Пронякина: Перед новым сезоном мы спросили у наших подписчиков в Инстаграме, кого они хотят увидеть в шоу. И многие зрители просили снова позвать их любимые команды из первого сезона. Значит, определённая «химия» звёздных трио считывается и через экраны, добавляя шоу живости и юмора, а также игрового азарта.

- Есть ли в планах изменения в формате шоу или реализация каких-то новых идей?

Обухов: В этом году мы хотим, чтобы хотя бы у одного участника, стоящего на сцене, была авторская песня. Насколько это получится – пока неизвестно. Мы ищем не только поющих или непоющих, но и людей со своим творчеством. Если такие найдутся, это будет просто шикарно. Поэтому в новом сезоне мы хотим добавить авторских песен, чтобы начинающие звёзды, которые поют не только известные песни звёзд, появились и в нашем шоу.

Пронякина: Да, мы хотим, чтобы в каждом выпуске минимум один участник выступал не с популярным треком, а мог продемонстрировать своё творчество звёздам и зрителям ТНТ.

Продюсеры проекта ищут участников, которые хотят оказаться на сцене вне зависимости от того, умеют они петь или нет. Для участия в кастинге «Музыкальной интуиции» заполните анкету на сайте ТНТ.