В Йошкар-Оле таксист в своей машине помог принять роды

Мужчина отказался брать деньги с женщины на химчистку салона, зато пообещал приехать на выписку ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО

22-летний Динар Сайфутдинов недавно переехал из Параньги в Йошкар-Олу. Устроился на работу в такси - ему дали автомобиль «Рено Логан». Только начал принимать заказы, как уже приключения.

Динар работал в ночь, последний вызов взял в 5.00. Пассажира надо было забрать с улицы Эшкинина. Динар долго ждал у подъезда, когда в салон тяжело забралась беременная женщина. Она предупредила таксиста, что у нее начались роды и нужно срочно ехать в Перинатальный центр. Мужчина немного испугался, но поспешил выполнить ее просьбу.

Во время пути ему несколько раз пришлось проезжать на «красный», но Динар больше переживал за свою пассажирку - женщина громко стонала от боли. По дороге он увидел экипаж ДПС, но из-за нехватки времени не смог обратиться к полицейским за помощью – счет шел если не на секунды, то на минуты точно. Приехав к Перинатальному центру, таксист растерялся - не знал, куда именно обратиться. Подсказала роженица, но встать и отправиться к врачам она сама уже не могла - начались роды.

Медикам пришлось выбежать наружу и работать прямо в такси прямо на заднем пассажирском сиденье. Как рассказал Сайфутдинов «Комсомолке», ему доверили держать поднос с инструментами. В итоге на свет появилась девочка. Младенец родился здоровым. Счастливая мать попросила у таксиста его номер телефона, чтобы оплатить химчистку салона автомобиля. Но Динар отказался брать деньги, зато пообещал приехать на выписку малышки.