В Казани многодетная мать бросила больную дочь-младенца на улице

Коляску с кричащим ребенком нашли полицейские. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очень повезло трехмесячной девочке Анне (имя изменено - Ред.). Ее вовремя обнаружили сотрудники полиции. На коляску с уже посиневшим от крика младенцем на улице Павлюхина правоохранители наткнулись проводя профилактический рейд по квартирам неблагополучных жителей. Рядом с ребенком никого не было, поэтому полицейские сначала отвезли его к себе в отдел, а потом передали приехавшим врачам "скорой помощи".

Мать девочки установили быстро. Ею оказалась 23-летняя женщина, которая, к слову, уже воспитывает четырех малолетних детей, и кроме Анны у нее есть еще один грудной ребенок. Как сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах, найденная полицейскими девочка родилась не совсем здоровой, ухаживать за ней родительница, уже состоящая на учете как нерадивая мать, не может. Вот она и оставила младенца на улице возле своего общежития, где занимает комнату всего в 12 квадратных метров.

Сейчас Анна находится в больнице. В отношении ее матери возбудили административное дело за неисполнение родительских обязанностей. Ей грозит штраф в 500 рублей.

- Организована проверка этой информации. Будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований будут приняты меры реагирования, - в свою очередь сообщили в прокуратуре Татарстана.

Также в надзорном ведомстве продолжают следить за развитием ситуации.