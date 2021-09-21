Глава Ульяновской области Алексей Русских об ужесточении антиковидных мер: «Их недостаточно, а те, что есть, выполняются спустя рукава»

Глава региона считает, что ранее введенные меры соблюдаются плохо. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На очередном заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области была рассмотрена ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, было озвучено, что на прошлой неделе в области зафиксировали антирекорд – за одни сутки выявили 305 новых случаев заражения коронавирусом.

- На данный момент ситуация в регионе напряженная. Я посетил Татарстан, где проживает гораздо больше людей, но уровень заболеваемости там ниже и вакцинируются жители более активно. У нас низкие темпы вакцинации. Надо усилить эту работу. Это никуда не годится. И мы теряем от коронавируса по 10-12 человек в сутки! Очевидно, что принимаемых мер недостаточно, а те, что есть, выполняются, откровенно говоря, спустя рукава, - в итоге заявил глава региона Алексей Русских.

Он уже поручил руководству Минздрава Ульяновской области подготовить предложения по исправлению ситуации с коронавирусом. При этом одним из предупреждающих распространения инфекции шагов Русских обозначил важность ужесточения вопросов санитарной безопасности, в том числе и в образовательных учреждениях.

В свою очередь, и.о. главы Минздрава региона Александр Гашков сообщил, что в настоящее время в области от коронавируса привились 352 265 человек, 300 900 из них полностью завершили процедуру вакцинации. По данным Гашкова, на территории региона сейчас работать 44 стационарных пункт, где прививают от коронавируса, а также десять мобильных пунктов и 31 мобильная бригада. Причем число выездов последних было увеличено для большего охвата населения вакцинацией.

СПРАВКА

По данным Минздрава Ульяновской области на 19 сентября, в регионе от коронавируса скончались 2 513 человек. В свою очередь областной Роспотребнадзор сообщает, что за прошедшую неделю специалистами сделано рекордное число исследований — 24 005 жителям, что на 17% больше, чем за предыдущую неделю. Увеличение количества тестов должно помочь выявить коронавирус на ранней стадии развития.