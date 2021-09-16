«Сейчас мне очень комфортно в Казани»: участник Олимпийских игр в Токио рассказал, как он сбежал из Кабула в Татарстан

Фахим Анвари был единственным представителем Афганистана в этом виде спорта на Играх в Токио Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пловец Фахим Анвари был единственным представителем Афганистана в этом виде спорта на Олимпийских играх в Токио. Хоть обладатель большого количества национальных рекордов и показал на Играх 69-й результат среди 73 других спортсменов, он все равно горд, что представил в Токио свою страну.

На Олимпиаде Фахим Анвари показал 69-й результат в предварительных заплывах среди 73 других спортсменов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После Олимпиады он вернулся в Кабул (Афганистан), чтобы отдохнуть и увидеться с семьей. После чего засобирался обратно на тренировки в Казань (участник стипендиальной программы Международной федерации плавания занимается в столице Татарстана с февраля 2021 года – Ред.). Но тут к власти в стране пришли талибы*. Фахиму пришлось бежать. Свою историю он рассказал в интервью «Комсомолке».

«НА МОМЕНТ ЗАХВАТА Я БЫЛ ДОМА»

Разделить радость с родными и близкими от своего выступления на Играх в Токио, а также спокойно отдохнуть в домашней обстановке 22-летнему пловцу Фахиму Анвари толком так и не удалось. Нет, конечно, он знал, что снова отправится в Казань на тренировки 20 августа, даже билеты на самолет были куплены. Но ситуация в Афганистане начала стремительно меняться.

– Пока я находился в Кабуле, новости становились все страшнее. Талибы* захватывали северные провинции Афганистана, мы слышали это из телевизионных новостей, а также читали сообщения в социальных сетях. Вооруженные силы Талибана* продвигались настолько быстро, что скоро взяли под контроль всю страну. Я никак не мог предположить, что после Олимпиады меня будут ждать такие события. На момент захвата Кабула я был дома, и мы всей семьей были в шоке от происходящего. После этих новостей мы стали искать пути того, как мне покинуть Афганистан и вернуться на тренировки, но все было очень сложно, – вспоминает Фахим Анвари.

«ДОПРАШИВАЛИ БОЛЕЕ 20 ЧАСОВ»

Статус спортсмена участника Игр в Токио помогли Фахиму. Чтобы его вывезти из Афганистана, подключились Международный Олимпийски комитет (МОК) и Международная федерация плавания (ФИНА). Они помогли Фахим Анвари оформить для начала визу в Иран.

– Дома я оказался взаперти и без возможности выезда. Мне очень помогли МОК и ФИНА. Чтобы вернуться, я преодолел очень сложные процедуры в получении визы, потому что все государственные учреждения стали подконтрольны Талибану*. Благо, в мире много добрых людей, которые с радостью мне помогли, - рассказал «Комсомолке» спортсмен.

Но, как оказалось, просто получить визу – это мало. Как она только оказалась на руках у Фахима, новые власти дали ему приказ в кратчайшие сроки покинуть Афганистан. Он поспешил его исполнить и сел в набитый автобус до границы с Ираном.

– На самом деле, моей самой большой проблемой была поездка в Заболь. Это город на юго-востоке Ирана. Перевозить афганцев там очень трудно. Нас заставляли находиться в автобусе и периодически отвечать на всевозможные вопросы пограничных служб, в том числе военных Талибана*. Это был очень страшный момент для меня, потому что никто не знал, что можно ожидать от всех этих людей. Но по итогу наш автобус пропустили, – сказал спортсмен.

В Тегеране Фахима встретили сотрудники Олимпийского комитета Ирана. Там он должен был продолжить тренировки вместе со своим другом, членом местной сборной по плаванию Матином Балсини. Однако у афганского спортсмена появилась возможность вернуться в Казань, и он, не раздумывая, согласился.

– Мне позвонил помощник президента ФИНА и объяснил, что через два дня у меня появится возможность вернуться обратно в Казань и лично встретиться с президентом на форуме «Россия – Спортивная держава». Долго не раздумывая, я собрал все необходимые документы и через Стамбул вернулся в Казань, где меня очень тепло встретила команда центра ФИНА, а самое главное – президент ФИНА – Хусейн Аль Мусаллам, который оказал мне большую поддержку. Я не думал, что за такой короткий срок я смогу уехать от проблем в Афганистане и вернуться в спокойную жизнь в Казани, – говорит Фахим Анвари.

«Я БУДУ ПРОСИТЬ ПОМОЩИ»

Уже в Казани спортсмен с болью вспоминает все то, что происходило с ним в Афганистане и что до сих пор творится там.

– Я чувствую боль за свою страну и не могу быть уверенным, что все изменится в лучшую сторону. Я надеюсь, что никто не будет трогать моих родителей и родственников, и они смогут покинуть Афганистан. Я буду просить помощи у МОК для того, чтобы спасти семью, - сообщил «Комсомолке» Фахим Анвари.

Сейчас Анвар больше всего переживает за свою семью, которая осталась в Афганистане. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Он также переживает, что на его родине жизнь просто замерла, в том числе и спортивная. Значит, в ближайшие годы никто не увидит на соревнованиях новых спортсменов из Афганистана.

– Как вы знаете, талибы* не оканчивали ни одного университета, поэтому они не могут быть настоящими руководителями или же главами Олимпийского комитета Афганистана, поэтому там никого не будут тренировать и готовить к большим соревнованиям, - уверен пловец.

«ЧЕРЕЗ СПОРТ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ВОЙНАХ»

В настоящий момент Фахим Анвари планирует продолжать тренировки в Казани, чтобы выступать на соревнованиях и достигать новых целей, надеясь на то, что произошедшее на его родине – Афганистане, не помешает его мечтам.

– Я верю, что через спорт можно привнести много хорошего в этот мир и забыть о войнах. Я хочу продолжить плавать, пускай и в другой стране. Сейчас мне очень комфортно в Казани, тут моя небольшая вторая семья. Но надо думать о будущем. Моя тетя сейчас живет в Германии, и она хочет, чтобы я, вместе со своей семьей поехал к ней и продолжил свою жизнь там, чтобы безопасно осуществлять свои спортивные мечты в мирной обстановке, – рассказал Фахим Анвари.

В планах у Анвари – тренировки в Казани и подготовка к новым заплывам. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

При этом участник Олимпийских игр в Токио решил пока повременить и остаться в Татарстане. Сейчас его цель - участие в чемпионате мира по плаванию, который пройдет в Казани.

* «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация