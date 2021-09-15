iPhone 11 самый популярный в России среди смартфонов марки Apple

Сервис «Билайн.Аналитика» к ежегодной презентации Apple проанализировал, какая модель iPhone наиболее популярна в России, в каких регионах больше всего таких смартфонов, и как потребляют мобильный интернет владельцы iPhone.

Согласно данным «Билайн.Аналитики», на текущий момент больше всего девайсов марки Apple в Московском регионе (20% от общего числе устройств в регионе). На втором месте по популярности iPhone расположились Сочи и Грозный – там пользуются телефонами фирмы Apple 17% жителей. Махачкала на третьем месте с 16%. Четвертое и пятое места у Калининграда и Якутска: в этих городах по 15% пользователей iPhone. 14% клиентов, пользующихся iPhone, в Санкт-Петербурге, Казани, Назрани и Южно-Сахалинске.

Больше всего iPhone распространены среди клиентов в возрасте до 25 лет – 22% от общего числа абонентов в этой возрастной категории. Люди в возрасте от 25 до 45 лет используют телефоны фирмы Apple чуть меньше – таких 15%. По 10% iPhone среди пользователей в категориях 45-65 лет и тех, кто старше 65. Владельцы iPhone в среднем потребляют на 17% больше мобильного интернета, чем пользователи девайсов других брендов.

Топ 10 популярных смартфонов фирмы Apple, зарегистрированных в сети Билайн, выглядит так:

1. Apple iPhone 11

2. Apple iPhone 7

3. Apple iPhone 6

4. Apple iPhone 6s

5. Apple iPhone XR

6. Apple iPhone 5s

7. Apple iPhone SE

8. Apple iPhone X

9. Apple iPhone 8

10. Apple iPhone 7 Plus

Смартфонами первого и второго поколений (2G и 3G) пользуются до сих пор, но таких клиентов менее 1% от общего числа владельцев iPhone. Apple iPhone 11 является самым популярным практически во всех регионах России, кроме юга – там наиболее используемым является iPhone 7. 15% всех зарегистрированных в сети Билайн смартфонов фирмы Apple старше 3-х лет.