На финишной прямой: в Чебоксарах продолжается капремонт школ и садов

Глава Чебоксар Олег Кортунов взял под особый личный контроль ход капитального ремонта образовательных учреждений города. Об этом он сообщил на своей страничке в социальных сетях. В настоящее время работы продолжаются на восьми объектах: в трех школах и пяти детских садах.

С ситуацией на местах градоначальник ознакомился на минувшей неделе, совершив выездную проверку совместно с депутатами и представителями администрации, курирующими вопросы капремонта учреждений.

- Каждый объект сложен по-своему, но несмотря ни на что мы должны прийти к единому результату - создать для наших детей комфортные и современные условия, - заключил в конце объезда Олег Кортунов.

При этом сообщается, что на большинстве объектов работы ведутся по графику и близятся к завершению.

Например, в школах №№ 28 и 63, а также детском саду на 110 мест в 14-м микрорайоне Новоюжного района основные работы уже выполнены. Подрядчики выполняют внутреннюю отделку здания и занимаются благоустройством территории.

Максимальный объем работ на сегодняшний день выполнен в школе № 28 (подрядчик ООО «СТРОЙВЕК») - 90%. Здесь рабочим необходимо было отремонтировать спортивный зал и столовую, заменить оконные и дверные блоки и инженерные сети. Общая стоимость контракта составила свыше 33,7 миллиона рублей.

Несколько меньший показатель выполнения у задействованного в ремонте школы № 63 подрядчика ООО «Трест-11». Перед исполнителем стояли задачи монтажа в образовательном учреждении всех систем водоснабжения, системы отопления, канализации, электроснабжения, а также малярные работы, ремонт фасада и благоустройства территории. Цена контракта по итогам торгов превысила 70,6 миллиона рублей.

На момент объезда объектов в школе № 63 на «финишной прямой» были работы по монтажу систем водоснабжения и канализации. Близко к завершению были и работы по обеспечению электроснабжения и благоустройству территории. Всего же общее выполнение работ составило 75%.

Однако есть и объекты-аутсайдеры. От запланированных сроков отстает подрядчик ООО «Стройцентр», привлеченный к капремонту детского сада № 19 по улице Текстильщиков, 4. Стоимость контракта - свыше 25,4 миллиона рублей. Там завершено гораздо меньше половины работ от всего объема - лишь 30%. Полностью выполнены лишь работы по устройству песчаного основания под бетонирование и непосредственно бетонирование полов первого этажа. Также в полном объеме установлены оконные блоки. Подрядчику необходимо усилить работы на этапах благоустройства кровли, фасада и выполнения общестроительных работ.

- Проблемы на таких объектах в основном возникают из-за повышения цен на строительные материалы, нехватки рабочей силы и появления в ходе ремонта дополнительных работ, - объяснил в свою очередь отставания от сроков выполнения работ Олег Кортунов.

Из-за сложившейся ситуации на рынке стройматериалов на некоторых объектах произошло увеличение стоимости работ до 10%. По этой причине властям и рабочим пришлось искать пути решения и компромиссы. По сообщению Олега Кортунова, с подрядчиками уже обсудили планы дальнейших работ и определили моменты, которые «необходимо усилить».

Напомним, в текущем году в программу комплексного капитального ремонта попали 20 учреждений образования с износом более 50%. На приведение в нормативное состояние 11 детских садов, 7 школ и двух лагерей из бюджетов всех уровней было выделено 771,3 миллиона рублей.