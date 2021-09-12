В Марий Эл суд оправдал врача, обвиняемую в гибели восьмилетней девочки

Ранее суд признал женщину виновной по уголовным статьям «причинение смерти по неосторожности» и «подделка документов». Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 сентября Верховный суд Марий Эл рассмотрел апелляцию врача-педиатра и Оршанки, которая ранее была приговорена к условному лишению свободы за гибель маленькой девочки. В итоге женщину оправдали. Такое решение повергло родителей погибшего ребенка в шок. Они намерены опротестовать его.

Лишь в июле 2021 года семья восьмилетней девочки смогла добиться справедливости. За гибель их дочери, которая скончалась в больнице еще в 2018 году, врача-педиатра Оршанской ЦРБ приговорили к 4 годам лишения свободы условно и в течение трех лет запретили заниматься врачебной деятельностью.

На первом суде было доказано, что женщина могла помочь ребенку выжить, но почему-то этого не сделала. Кроме того, в листе неотложной помощи в медкарте после смерти девочки врач внесла запись показаний пульсоксиметра, чтобы все выглядело, как будто ребенок был здоров.

Хотя состояние ребенка после приезда ее в больницу с каждым часом ухудшалось. Туда девочку доставил отец - посреди ночи ей стало плохо. Как он утверждает, врачи не смогли тогда сделать полный разбор взятых анализов, а та самая педиатр даже не перевела девочку хотя бы в палату интенсивной терапии. Вместо этого женщина отказывала ребенку в госпитализации. В итоге их отправили из Оршанки в больницу Йошкар-Олы – это где-то около 35 километров. Уже в медучреждении столицы Марий Эл стало понятно, что ценное время для спасения девочки было потеряно, она скончалась.

К слову, чтобы все это доказать и вытащить на свет семье пришлось много вытерпеть. Сначала расследование уголовного дела долго шло. Но после того как родителя дошли до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина тот дал подчиненным поручение детально во всем разобраться. Что явно кому-то сильно не понравилось. Родителям начали угрожать по телефону, на машину клали похоронный венок, а после в доме семьи и вовсе произошел пожар. Отец и мать погибшей девочки хотят, чтобы врачу признанной виновной первой инстанцией в уголовных статьях «причинение смерти по неосторожности» и «подделка документов» вернули прежний приговор и снова отстранили от работы с маленькими пациентами.