В Казани завершились первые в истории Игры стран СНГ

По итогам соревнований первое место в медальном зачете и по количеству медалей, и по числу золотых наград завоевала российская команда. Фото: Пресс-служба первых Игр стран СНГ

11 сентября в Казани официально завершились первые Игры стран СНГ. Состязания проходили в столице Татарстана с 4 сентября. В них приняло участие 139 спортсменов в возрасте до 23 лет из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Всего атлеты разыграли 182 комплекта наград.

Игры проводились по 16 видам спорта, среди которых: бадминтон, баскетбол, бокс, борьба на поясах, дзюдо, каратэ, корэш, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, футзал и художественная гимнастика.

По итогам соревнований первое место в медальном зачете и по количеству медалей, и по числу золотых наград завоевала российская команда. У нашей сборной 215 наград, в том числе 114 золотых. На втором месте по количеству медалей Казахстан, а на третьем – Узбекистан.

Татарстан на Играх представляли 28 молодых спортсменов, которые принесли немало наград в общий медальный зачет для России. Так, наши спортсмены стали лучшими в следующих состязаниях:

Павел Монич (бадминтон): золотая медаль в смешанной командной игре; серебряная медаль в смешанном парном состязании; бронзовая награда в мужской парной игре;

Амир Хамидуллин (бадминтон): золотая медаль в смешанной командной игре; бронзовые медали в мужском парном и личном состязании;

Регина Галиахметова (бадминтон): золотая медаль в смешанной командной игре; серебряные награды в смешанной парной и женской парной игре;

Ольга Шугаева (борьба на поясах): золотая медаль в состязании девушки +76 килограмм;

Айгиза Мубаракшина (борьба на поясах): золотая медаль в состязании девушки +76 килограмм;

Данила Зубрилов (борьба на поясах): бронзовая медаль в состязании юноши 62 килограмма;

Раббани Нургалиев (корэш): золотая медаль в состязании юноши 65 килограммов;

Рузал Тимергалиев (корэш): золотая медаль в состязании юноши 80 килограмм;

Ильсаф Фахрутдино (корэш): золотая медаль в состязании юноши 90 килограммов;

Булат Юнусов (корэш): золотая медаль в состязании юноши 100 килограммов;

Альберт Сахабиев (корэш): золотая медаль в состязании юноши 120 килограммов;

Айнур Ганиев (корэш): бронзовая медаль среди юношей;

Дамир Ахметсафин (настольный теннис): золотая медаль в командном соревновании среди юношей, бронзовая медаль в личном состязании среди юношей;

Ильяс Фатыхов (карате): бронзовая медаль в соревнованиях между мужчинами до 67 килограмм;

Айгуль Хабибуллина (пулевая стрельба): бронзовая медаль среди юниорок из пневматической винтовки;

Евгений Потапов (пулевая стрельба): золотая медаль среди юниоров из пневматической винтовки и золотая медаль среди юниоров из малокалиберной винтовки;

Анна Колесникова (стендовая стрельба): золотая и бронзовая медаль по дисциплине;

Анна Беляева (стендовая стрельба): две золотые медали по дисциплине;

Дмитрий Вавилов (стендовая стрельба): золотая и бронзовая медаль по дисциплине;

Иулитта Егорова (стендовая стрельба): золотая и серебряная медаль по дисциплине;

Милена Вигманова (стендовая стрельба): серебряная и бронзовая медаль по дисциплине;

Диана Валиуллова (стендовая стрельба): три серебряные медали по дисциплине;

Салават Садыков (стендовая стрельба): золотая медаль по дисциплине.