Бабье лето в 2021 году в Татарстан придет на следующей неделе

Республика попадет в теплый сектор атлантического циклона. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Похолодание и заморозки по ночам продержатся в республике до конца этой недели – это результат влияния северного циклона и его атмосферных фронтов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Но, по прогнозам его специалистов, уже с понедельника регион, хоть и кратковременно, попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона.

Из-за чего 13 и 14 сентября в Татарстане ожидается лишь небольшие дожди, а температура воздуха днем в своих максимальных значениях от +16 до +21 градуса. Можно сказать, что именно тогда в республику и придет бабье лето.

Ну до этого придется потерпеть. Так, в пятницу, 10 сентября, Татарстан будет находится в зоне волнового фронта. Это обещает дождливую погоду, ночью туман, а днем температуру воздуха в пределах от +12 до +17 градусов.

В субботу, 11 сентября, ночью возможны слабые заморозки до -1. А днем регион окажется в поле повышенного атмосферного давления. Поэтому особых дождей ждать не придется. Днем – от +11 до +16 градусов.

В воскресенье, 12 сентября, ночью местами снова возможны заморозки до -1. Днем дождь может пройти лишь в западных районах Татарстана и то небольшой. Температура воздуха днем прогнозируется в пределах от +12 до +17 градусов.