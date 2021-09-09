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Происшествия9 сентября 2021 16:11

В Марий Эл из-за взрыва газа в доме пострадали два человека

Взрывной волной в одной из квартир выбило окно и дверь
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Взрыв произошел в квартире на первом этаже.

Взрыв произошел в квартире на первом этаже.

Фото: предоставлено очевидцем

Днем 9 сентября в поселке Красногорский Звениговского района в двухэтажном доме №5 в квартире №10 произошел взрыв газа. От термобарического хлопка там выбило оконную раму и дверь. Сообщил «Комсомолке» собственный источник в МЧС Марий Эл.

В квартире на первом этаже, где произошел взрыв, пострадали супруги-пенсионеры – у 75-летнего мужчины диагностирован ожог лица, а у 71-летней женщины – ожог рук. Их с места происшествия увезли в больницу.

Взрывной волной выбило не только оконную раму, но и дверь внутри квартиры.

Взрывной волной выбило не только оконную раму, но и дверь внутри квартиры.

Фото: предоставлено очевидцем

- По предварительной версии, в квартире произошла утечка газа, - также отметил источник «Комсомолки».

По некоторым данным, после ЧП дом, в котором находится 16 квартир, пока никто эвакуировать не собирается. На месте работают специалисты экстренных служб. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Взрыв газа произошел в Марий Эл

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