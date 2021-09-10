День города – 2021 в Ульяновске: полная программа праздника

Праздник завершится салютом.

12 сентября Ульяновску исполнится 373 года. На набережной Свияги в дни празднования можно будет услышать речные истории. Во всех районах города организуют концерты творческих коллективов, также горожан поздравят литературные персонажи и исторические личности.

На День города – 2021 в Ульяновске из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции на всех мероприятиях будут контролировать количество участников.

10-11 сентября

10 сентября состоится литературный тур на троллейбусе – его организует офис «Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО» в рамках проекта «TramNights». Регистрация пройдёт на странице .

За эти два дня одновременно преобразятся 15 дворов города в рамках проекта «Раскрасим любимый двор». Здесь художники и инициативные горожане распишут стены и заборы. А активисты проведут творческие субботники и праздники двора.

11 сентября в 18:00 на площади Ленина стартует велофест «City ВелоFest» с велоквестом, развлекательной программой и розыгрышем призов. Также в этот же день с 19.00 до 23.00 во планируется открыть десять музейных двориков музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». Отмечается, что в каждом таком дворе будет своя история и программа.

Также в дни празднования пройдет фестиваль «Молодые ночи», включающий в себя сразу несколько громких мероприятий - с 10 по 12 сентября. Это – кинопарковка на Соборной площади, ночной фестиваль фитнеса с «Ultra» на Соборной площади и фестиваль тихого короткого кино во дворах города. Подробности и регистрация – по ссылке.

12 сентября

12 сентября на День города – 2021 в Ульяновске планируется, что в вечернем прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» местных жителей с праздников поздравит глава города Дмитрий Вавилин. Также в ходе «прямого эфира» будут показаны репортажи празднования с Дня города - 2021.

Кроме того, в этот день пройдёт фестиваль колокольных звонов на территории Спасо-Вознесенского собора, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, фестиваль «Город мастеров» в сквере Языкова, фестиваль школьного спорта стран СНГ, XI Межрегиональный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Когда поют солдаты» в ДК имени 1 Мая.

Завершится День города – 2021 в Ульяновске праздничным салютом.