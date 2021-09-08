Минобразования Татарстана: школьные уроки в дни выборов пройдут в обычном режиме

В дни выборов школам также рекомендовали провести спортивные мероприятия, посетить музеи или организовать субботники. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Минобразования Татарстана рассказали, что учебный процесс в республиканских школах в период проведения выборов в Госдуму - с 17 по 18 сентября, будет осуществляться в обычном режиме. В ведомстве также отметили, что в эти дни образовательные учреждения могут выбрать дистанционный формат проведения занятий, но только согласно расписанию, чтобы не отрывать детей от учебного плана. Отметим, что в почти во всех школах в указанные дни будут организованы избирательные участки.

При этом им также предлагается организовать выездные мероприятия: экскурсии, уроки в музеях и походы. Кроме того, рекомендуется провести время на свежем воздухе, например, устроить субботники на территориях школ и спортивные соревнования.

- Таким образом, организация образовательного процесса на период проведения избирательной кампании планируется без отрыва от основной школьной программы и учебных планов образовательных организаций, - отметили в Минобразования Татарстана.