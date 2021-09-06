Сочи стал самым популярным туристическим направлением

Tele2 с помощью технологий big data изучила активность абонентов, которые весной и летом отправились на российские курорты на самолете. Россияне возвращаются к поездкам: по сравнению с 2020 годом количество летающих туристов выросло на 57%. С начала отпускного сезона путешественники проговорили 10 млн минут, израсходовали в аэропортах 374 000 Гб.

Всего с мая по конец августа в российские курортные города улетели абоненты Tele2 из 80 аэропортов страны. Data scientists Tele2 изучили, насколько были активны клиенты перед вылетом и сразу по прилету в такие города, как Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград. По сравнению с 2020 годом количество летающих туристов в отпускной период выросло на 57%.

В Приволжье в весенне-летний период 2021 года количество путешествующих абонентов Tele2 увеличилось в два раза. Наиболее активны были жители Нижегородской и Кировской области, Удмуртии. Самым популярным туристическим направлением стали города: Сочи, Калининград, Геленджик. В аэропортах вылета и прилета клиенты оператора из Приволжья в общей сложности проговорили больше 860 000 минут, также в ожидании рейса и при получении багажа отдыхающие скачали 32 000 Гб интернета – на 120% больше, чем за отпускной период в 2020 году.

Наиболее активными месяцами для путешествий на самолете в 2021 году стали июнь и июль. Для сравнения, в 2020 году туристы чаще летали на российские курорты в августе, что было связано с ослаблением ограничений в связи с пандемией. В нынешнем году больше всего абонентов Tele2 приняли аэропорты Сочи (33%), Краснодара (24%) и Калининграда (20%).

Значительная часть путешественников (39% от общего числа) вылетела из трех московских аэропортов, причем только 47% из них – это жители столицы. Остальные 53% – это абоненты из других регионов, которые, вероятно, путешествовали из домашних регионов с пересадкой в Москве.