Как сэкономить на поездках в общественном транспорте Казани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Татарстана система городского общественного транспорта развита очень хорошо, ей активно пользуются не только местные жители, но и гости города. Стоимость проезда на местных автобусах, троллейбусах и трамваях различается и зависит от способа оплаты, а также категорий пассажиров. Рассказываем, как сэкономить на проезде.

Расплачиваться Транспортной картой

Если покупать билет в автобусах, троллейбусах и трамваях за наличные, он будет стоить 35 рублей. При оплате банковской картой стоимость проезда снижается до 30 рублей, а Транспортная карта дает дополнительную скидку - добраться из пункта А в пункт Б можно за 27 рублей. Собственно, именно поэтому большинство жителей Казани оплачивают проезд «пластиком». На первый взгляд, экономия не такая большая, но если пользоваться общественным транспортом каждый день, то выгода ощутимая.

Оформлять проездные школьникам и студентам

Родители часто забывают (а многие и не знают!) о том, что детям - школьникам или студентам, можно оформить льготные проездные с 50%-ной скидкой. А ведь это хорошая экономия для семейного бюджета. Да, придется приложить немного усилий и собрать минимальный пакет документов, но зато ребенок или студент бюджетного вуза сможет свободно пользоваться общественным транспортом. Кстати, в городском общественном транспорте есть корпоративные тарифы для организаций. Компания приобретает и оплачивает транспортные карты для своих сотрудников по безналичному расчету. Узнайте, есть ли такая возможность в вашей организации.

Следить за скидками

Проезд в общественном транспорте Казани можно оплачивать банковской и транспортной картой. Как мы уже говорили, стоимость билета в этом случае составляет 30 и 27 рублей соответственно. Но с 1 сентября по 31 декабря 2021 года при оплате проезда в наземном общественном транспорте Казани картой «Мир» любого банка пассажиры получат скидку в размере 6 рублей - с карты сразу спишется не 30 рублей, а 24. Получается, расплачиваться банковской картой теперь даже выгоднее, чем транспортной. Проехать по сниженной стоимости можно будет в трамваях, троллейбусах и автобусах, оборудованных устройствами для приема бесконтактных карт. Такая акция проводится отечественной платежной системой «Мир» совместно с администрацией Казани и АО «Транспортная карта».

Грамотно выбирать тариф

Покупать проездной нужно исходя из особенностей ваших передвижений по городу. Ездите часто? Выбирайте тарифы по сроку действия в зависимости от частоты пользования. Пользуетесь общественным транспортом от случая к случаю? Используйте свою карту, как электронный кошелек и оплачивайте поездки по факту. А еще не помешает следить за новостями. Например, недавно в Казани был введен новый тариф «Пересадочный МЭТ 45» для пассажиров наземного и подземного электрического транспорта. С его помощью жители столицы Татарстана могут значительно сэкономить при пересадках. Стоимость одного проезда с неограниченным количеством пересадок в рамках тарифа составляет всего 45 рублей. Для того, чтобы без дополнительных расходов изменить маршрут, пассажиру необходимо совершить пересадку не более чем за 45 минут. В случае превышения установленного времени оплату придется повторить. Нововведение актуально лишь для владельцев бесконтактных транспортных карт, при наличном расчете пользоваться тарифом не получится.