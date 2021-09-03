Днем максимум +16 градусов: стало известно, какая погода ожидает Татарстан на выходных

Вторжение холодного воздуха обеспечит отставание температуры от климатической нормы на 4-5 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Европейской территории России из-за распространения глубокой и обширной тропосферной ложбины с холодным воздухом северных широт произошла кардинальная смена погоды, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Согласно его прогнозам, в субботу, 4 сентября, республика будет находиться в холодной воздушной массе. Днем ожидается от +11 до +16 градусов (в Казани от +11 до +13), дожди и сильный ветер с порывами до 21 м/с.

- Сильный ветер и свежая воздушная масса будут способствовать очищению приземного слоя атмосферы. Вторжение холодного воздуха обеспечит отставание температуры от климатической нормы на 4-5 градусов, - отметили в Гидрометцентре Татарстана.

В воскресенье, 5 сентября, холодная погода в республике сохранится. Останутся и дожди, правда, небольшие и лишь местами. Сильный ветер сохранится – в порывах до 20 м/с.