Мигель: «Баттл – это всегда что-то особенное»

Фото: ТНТ.

На ТНТ стартовал масштабный танцевальный турнир с призовым фондом 10 миллионов рублей – шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ», в которых представители четырёх категорий – соло, дуэты, команды и дети – в формате баттлов выясняют, кто же из них лучший. Мы поговорили с Мигелем – единственным бессменным членом жюри нового проекта.

- Подход к танцам на ТНТ меняется – теперь это не только концерты на пути к определению лучшего танцовщика страны, но и полноценное соревнование на выбывание?

- Да, теперь участникам не нужно подстраиваться под условия проекта, достаточно прийти со своим материалом и быть лучше остальных, тогда максимально покажешь свои способности и выиграешь деньги. Это шоу требовательнее, чем проект «ТАНЦЫ» – прежде всего потому, что здесь мы никого не учим, нет никакого наставничества! За семь лет мы уже воспитали поколение, которое способно самостоятельно выйти на сцену и вынести соперника.

- Как вы относитесь к самому формату баттла?

- По сути, баттл здесь относительный, ведь в шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» танцовщикам тоже придётся выступать перед залом и членами жюри. Просто добавится ещё элемент соперничества, ведь жюри будет выбирать участника следующего раунда в контексте выступления его противника по баттлу.

- Можно ли считать этот формат более адреналиновым, чем стандартные выступления?

- Баттл – это всегда что-то особенное. В шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» участники не выйдут лицом к лицу друг к другу, поэтому это будет немного отличаться от привычного для фристайлеров понимания баттла, но всё-таки соперничество само по себе внесет дополнительный нерв.

- Тому, кто раньше не баттлил, ему будет сложнее?

- В нашем проекте абсолютно все могут себя проявить. Главное – быть артистом и качественно выполнять своё дело. Тогда успех обязательно придёт, по крайней мере, судьи это оценят.

- В новом проекте ваши напарники по судейскому корпусу будут меняться. На ваш взгляд, в чём плюс такого подхода для зрителя?

- То, что в жюри присутствуют люди, которые не танцуют профессионально, скорее, дополняет общую картину пониманием материала и эмоциями. Нас же смотрят обычные зрители, и они тоже должны правильно реагировать на какие-то вещи и быть согласны с чем-то. Профессиональное мнение – это одно, но у нас всё-таки не менее важно мнение зрителей.

- По вашим словам, в разных городах России больше развиты разные стили. В таком случае у какого стиля и соответственно региона, на ваш взгляд, больше шансов на победу в шоу?

- В нашем шоу больше шансов на победу у… каждого стиля и, я думаю, что нет никаких привилегий у какого-либо стиля или города. С любым стилем можно прийти к нам и победить. Пришел, увидел, победил.

- Участники будут разделены на категории: соло, дуэты, команды и дети. Какая из них, на ваш взгляд, будет больше всего интересна для зрителя?

- Самым зрелищным, для зрителя, будет командное выступление. Они поражают масштабом, поэтому команды вызывают больше всего эмоций.

- Выступать в командах сложнее или проще, чем соло? Какие-то индивидуальные ошибки здесь сильнее бросаются в глаза или наоборот судьи могут закрыть на них глаза, если общее впечатление было хорошим?

В команде выступать и сложнее и проще одновременно. Во-первых, вы распространяете ответственность среди всех участников команды, а с другой стороны, она ложится и на вас. Потому что быть ответственным за всю команду намного сложнее, чем за самого себя.

Смотрите шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» на ТНТ каждую субботу в 21:00.