Это вам не пирамида: Какое инвестирование обойдется без убытков и будет поддержано государством? или Как перестать терять деньги и заработать без миллиона в кармане

Фото: pixabay.com

Трансляция начнется в среду, 8 сентября, в 15.00 на сайте kazan.kp.ru (18+).

Как начать инвестировать обычному человеку без миллионов в кармане? Какая практика сложилась на сегодняшний день?

Реально ли сохранить свои деньги в России или рассказы про инвестирование - это маркетинговый ход?

Как поддерживает государство инвестиционные начинания населения, в чем конкретно это выражается?

Из статистики Московской биржи - около 30% счетов закрывается в 1 год и еще 20% во второй, 50% людей фактически разочаровывается в инвестировании. С чем это может быть связано?

На эти и другие вопросы ответит Ольга Владимировна Мезенцева, кандидат экономических наук и практикующий квалифицированный инвестор с опытом более 20 лет, основатель онлайн-бизнес-школы финансовой аналитики FABS - Financial Analytics Business School*. Оказывает финансовые консультации.

За долгие годы практики Ольга Владимировна пережила несколько крупных мировых финансовых кризисов, за время которых не просто сохранила, но и приумножила свой капитал.

Помогла свыше 500 своим ученикам улучшить качество жизни с помощью грамотного инвестирования. Является автором более десяти книг по экономике и финансам.

Убеждена, что грамотное инвестирование - это основа нашего благосостояния. Всегда опирается только на безопасные методы и инструменты инвестирования, которые поддерживаются государством.

Встречаемся на сайте kazan.kp.ru.

* «Файнаншл Аналитикс Бизнес Скул»

Instagram

Сайт

Telegram-чат

18+. Реклама