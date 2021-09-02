В Чебоксарах впервые в школу пошли более 8 тысяч первоклассников

В школах Чебоксар вновь зазвенели детские голоса и забурлила жизнь. В учебных учреждениях города, как и по всей стране, начался новый учебный год. Не обошлось и без торжественных линеек. Со столь значимым событием школяров поздравили первые лица республики.

Так, праздничные мероприятия в школе №3 посетил глава города Олег Кортунов. К слову, здесь же линейка прошла и для учеников школ №28 и №63, в которых пока еще продолжается капитальный ремонт.

- Искренне желаю интересной и захватывающей школьной жизни, неиссякаемого стремления к знаниям и отличных оценок, - обратился к ученикам градоначальник.

Также Олег Кортунов поблагодарил родителей за понимание в сложившейся ситуации и уверил, что совсем скоро ремонтные работы завершатся, а дети продолжат занятия в уже полностью отремонтированных зданиях с благоустроенной территорией своих школ.

К слову, в этом году самый первый в жизни школьный звонок в Чебоксарах прозвучал для более чем восьми тысяч учеников. Это половина от общего числа первоклашек Чувашии - в День знаний в республике за парты впервые сели больше 16,5 тысячи школьников. Всего же учебный год начался для 146 тысяч школьников, в том числе для 66 тысяч чебоксарских детей.

Кроме этого, в День знаний глава города посетил Чебоксарский институт Московского политехнического университета. Вместе с ним студентов поздравили начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике Ольга Никонова, главный врач Республиканского центра медицины катастроф Ольга Краузе, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашии Валерий Котеев, а также генеральный директор НПО «Каскад-ГРУП» Валерий Андреев и наместник Свято-Троицкого мужского монастыря отец Василий (Паскье).

Высшее учебное заведение 1 сентября в свои ряды приняло свыше двухсот первокурсников очной формы обучения. Всего же на первый курс зачислены около 500 студентов очной и вечерней формы обучения. Чебоксарский филиал политеха является альма-матер не только для студентов республики и России. Сюда приезжают учиться из Египта, Сирии, Йемена и Туркменистана.

- Этот день, с которого начинается неизведанный, интересный и одновременно нелегкий путь ежедневного труда и старания во благо дальнейшего успеха и реализации своих способностей в таких важнейших отраслях, как строительство, металлургия, нефтегазовая отрасль и прочие, - отметил Олег Кортунов, поздравляя первокурсников.

Особо трепетным моментом линейки стало вручение первокурсникам символов студенчества - студенческого билета, кубка студенчества и ключа к знаниям.

Затем в сопровождении директора вуза Александра Агафонова глава города осмотрел учебное заведение и обсудил с директором вуза планы для дальнейшего сотрудничества. Кортунов подчеркнул, что перед ним и его командой стоит задача по поддержке студентов и заявлена цель «выращивать» из них талантливых специалистов для передовых предприятий.

СПРАВКА

В 2021 году капитальный ремонт проходил в двадцати учреждениях образования Чебоксар (в 11 детских садах, 7 школах и 2 лагерях). На данные цели из бюджетов всех уровней предусмотрено 771,3 млн рублей.