Тело нашли в подъезде у лифта: в Казани застрелили мужчину

На место происшествия в срочном порядке прибыли бойцы СОБРа. Фото: скриншот

Утром 2 сентября в Казани в одном из домов на улице Минская около лифта на лестничной площадке было обнаружено тело неизвестного мужчины. Его застрелили, пуля попала в голову.

На место происшествия тут же выехали сотрудники силовых структур, в том числе и сотрудники Росгвардии Татарстана – бойцы СОБРа. Они вели поиск того, кто стрелял в мужчину. В Казани был объявлен план «Перехват».

- Мы живем в соседней высотке, - рассказала «Комсомолке» местная жительница. - Услышали такой странный звук, как хлопок. Когда вышли уже на улицу, то мимо нас никто не пробегал.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По первым выводам криминалистов выстрел в мужчину был произведен из карабина «Сайга», причем с близкого расстояния, практически в упор, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах. Он также добавил, что подозреваемый в этом убийстве задержан - он передвигался на легковом автомобиле.