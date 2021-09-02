Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2021 14:34

Тело нашли в подъезде у лифта: в Казани застрелили мужчину

Выстрел был произведен практически в упор, пуля попала в голову
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На место происшествия в срочном порядке прибыли бойцы СОБРа.

На место происшествия в срочном порядке прибыли бойцы СОБРа.

Фото: скриншот

Утром 2 сентября в Казани в одном из домов на улице Минская около лифта на лестничной площадке было обнаружено тело неизвестного мужчины. Его застрелили, пуля попала в голову.

На место происшествия тут же выехали сотрудники силовых структур, в том числе и сотрудники Росгвардии Татарстана – бойцы СОБРа. Они вели поиск того, кто стрелял в мужчину. В Казани был объявлен план «Перехват».

- Мы живем в соседней высотке, - рассказала «Комсомолке» местная жительница. - Услышали такой странный звук, как хлопок. Когда вышли уже на улицу, то мимо нас никто не пробегал.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По первым выводам криминалистов выстрел в мужчину был произведен из карабина «Сайга», причем с близкого расстояния, практически в упор, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах. Он также добавил, что подозреваемый в этом убийстве задержан - он передвигался на легковом автомобиле.

В лифте многоэтажного дома в Казани застрелили человека
КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛПроисшествия в Татарстане