В Казани автобусный маршрут от поселка Вишневка до станции метро «Дубравная» признали убыточным

По заверениям перевозчика, в среднем на рейсе бывают всего шесть пассажиров. Фото: скриншот

На социально значимом для Казани маршруте №94 сейчас работает только один автобус. Людям приходится ждать его около получаса. Горожане просят увеличить количество автобусов на данном рейсе. Вот только вряд ли это произойдет. Как подсчитал перевозчик, ему и с одним автобусом невыгодно работать.

- С момента запуска нового маршрута прошла неделя. В среднем на рейсе бывают шесть пассажиров. Убыток предприятия по данному маршруту по итогам месяца составит 250 000 рублей (это содержание автобуса, ГСМ, зарплата кондуктора и водителя), то есть данный маршрут убыточный! Перевозчик обслуживает маршрут за свой счет. Поэтому пустить еще автобусы, как просят жители поселков Вишневка и Привольный, нет финансовой возможности, - отметил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

По его словам, увеличить количество автобусов на маршруте №94 можно не за счет существующего муниципального договора, а благодаря заключению нового брутто-контракта. Последний означает оплату перевозчику за километры пробега по установленному маршруту, то есть независимо от количества перевезенных пассажиров.

- В администрации Казани не заложено бюджетное финансирование на переход работы транспорта по брутто-контрактам. Решение о переходе на работу по брутто-контрактам и выделение необходимого финансирования должно быть принято на республиканском уровне, при этом отметил Сергей Темляков.