Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2021 17:31

В Ульяновске бабушка-"зацепер" остановила трамвай

По всей видимости, пенсионерка пыталась проехать "зайцем", но что-то пошло не так
Евгения БУБЛИК
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Объяснений от нее не удалось получить даже полицейским.

Объяснений от нее не удалось получить даже полицейским.

Фото: скриншот с видео

31 августа в Ульяновске пенсионерка решила прокатиться на трамвае нестандартным способом, усевшись на прицепное устройство вагона, причем перед самым носом вагоновожатого. Это случилось на улице Верхнеполевая.

Водитель трамвая был вынужден остановить движение и в связи с нестандартной ситуацией выпустить пассажиров.

В итоге за возрастным "зацепером" пришли сотрудники ГИБДД. Пенсионерку сопроводили подальше от трамвая, домой. Благо живет она совсем близко с местом происшествия. Добиться от нее каких-либо объяснений правоохранителям так и не удалось.

В свою очередь пользователи соцсетей предположили, что пожилой женщине в вагоне не уступили место или она забыла пенсионное удостоверение для льготного проезда.

В Ульяновске бабушка-"зацепер" остановила трамвай. Автор: ЧП Ульяновск
Общество: ВОПРОС ДНЯ