В Ульяновске бабушка-"зацепер" остановила трамвай

Объяснений от нее не удалось получить даже полицейским. Фото: скриншот с видео

31 августа в Ульяновске пенсионерка решила прокатиться на трамвае нестандартным способом, усевшись на прицепное устройство вагона, причем перед самым носом вагоновожатого. Это случилось на улице Верхнеполевая.

Водитель трамвая был вынужден остановить движение и в связи с нестандартной ситуацией выпустить пассажиров.

В итоге за возрастным "зацепером" пришли сотрудники ГИБДД. Пенсионерку сопроводили подальше от трамвая, домой. Благо живет она совсем близко с местом происшествия. Добиться от нее каких-либо объяснений правоохранителям так и не удалось.

В свою очередь пользователи соцсетей предположили, что пожилой женщине в вагоне не уступили место или она забыла пенсионное удостоверение для льготного проезда.