Хит цена: сеть кинотеатров «КАРО» запустила специальную акцию для зрителей в Казани

С 1 июля 2021 года только для участников программы лояльности КАРОна в кинотеатре «КАРО 6 Кольцо» действует специальное предложение: при покупке попкорна гостям предоставляется напиток в подарок. Чем больше объем попкорна — тем больший объем напитка будет доступен в кинобаре. Предложение распространяется на все вкусы попкорна.

Во время покупки билетов в кино c картой лояльности КАРОна накапливаются баллы, которые можно потратить на множество бонусов, скидок и приятных подарков! Накопить баллы можно при покупке билетов на сайте, в билетных киосках и в кассах кинотеатров. Выпустить электронную карту лояльности КАРОна вместо пластиковой можно в бесплатном приложении «Кошелёк».

Присоединиться к программе лояльности может любой желающий онлайн.