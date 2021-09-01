Казанские вузы в 2021 году: как будут учиться студенты

Отсутствие прививки от коронавируса - это не причина не допускать студента к учебе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казанские университеты вступили в новый учебный год 2021/2022. "Комсомолка" выяснила в каком формате будет проходить обучение, какие требования предъявляют к преподавателям и студентам.

Во-первых, в новом учебном году вузы республики не планируют вводить дистанционное обучение.

А ограничения в образовательной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки от коронавируса недопустимы, заявили в Министерстве науки и высшего образования России. Казанские вузы разделяют такую позицию. Так что вакцинация никак не должна повлиять на учебный процесс.

Ситуация же с общежитиями немного интереснее. Например в КФУ документы о наличии прививки не требуются. В медицинском университете привитые в приоритете. В инновационном и энерго университетах студентов заселят и без сертификатов или ПЦР-тестов.

В то же время для иностранных студентов, прибывающих из зарубежных стран, продолжает действовать особый порядок, установленный Роспотребнадзором. За 3 дня до прибытия в Россию учащемуся необходимо сделать ПЦР-тест и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке. В течение 72 часов после въезда на территорию нашей страны иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного отрицательного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

Но тут стало известно, что КФУ решил отказаться от ограничений, ссылаясь на стабилизацию ситуации с распространением коронавирусной инфекции. С 1 сентября при входе в учебные корпуса планировалось запрашивать медицинские документы, подтверждающие пройденную вакцинацию или наличие антител. Однако потом Минобрнауки России Валерий Фальков заявил о необязательности прививки от коронавируса и потребовал отменить ограничения для невакцинированных студентов.