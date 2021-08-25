В Казани прошел предпремьерный показ картины «Легенда о Зеленом рыцаре»

Картина получилась в стиле фэнтази Фото: принтскрин видео.

Очередная история о Робин Гуде и рыцарей короля Артурам на этот раз стала темой для съемки фильма-фэнтази режиссером Дэвидом Лоури. Основой для сюжета картины послужил средневековый роман, а созданной по мотивам этих легенд картине уже можно отнести к интересной и необычной точке зрения читателей и зрителей.

Фильм интересен тем, что создан по современным толерантным мотивам – роль героя картины – британского рыцаря Гавэйн сыграл уже знакомый всем британец индийского происхождения Дэв Патель («Миллионер из трущоб», «Повелитель стихий»). Остальные роли британцев получили в результате «слепого» прослушивания другие английские актеры индийского происхождения. Общее впечатление от картины подобный микст в стилистике и исторической достоверности не портит – все равно фантастика.

Общее впечатление – некоторые сцены весьма затянуты, что утомляет во время просмотра.